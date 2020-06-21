研究歷時近4年　時速600公里高速磁浮試驗車在上海成功試行

中車青島四方機車車輛股份有限公司（簡稱「中車四方」）對外披露，由其承擔研製的時速600公里高速磁浮試驗車周日（21日）在上海同濟大學磁浮試驗線上成功試行。

▼ 圖輯｜時速600公里的磁浮試驗車成功試行（按圖放大）

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新華社報道指，時速600公里高速磁浮交通系統的研製是科技部國家重點研發計劃「先進軌道交通」重點專項課題。自2016年7月項目啟動以來，歷經近4年，項目團隊成功研製了試驗車，經過地面調試和靜態試驗，此次車輛進入線路動態運行試驗，首次試行。

高速磁浮課題負責人、中車四方副總工程師丁叁叁表示，高速磁浮是包含車輛、牽引供電、運行控制通訊、線路軌道4大系統在內的強耦合系統，通過樣車線路試驗，可以初步驗證動態條件下高速磁浮各系統間的介面關係和耦合特性，為系統及核心部件關鍵性能的驗證與優化提供支撐。

在磁浮試驗線上，試驗車首次進行系統聯合調試，開展了多種情況下的動態運行試驗，包括不同軌道樑以及道岔​​、小曲線、坡道、分區切換等，完成7大項200多個試驗項點，對懸浮導向、測速定位、車軌耦合、地面牽引、車地通訊等關鍵性能進行了全面的測試。

4月28日淩晨，中國首列商用磁浮2.0版列車在長沙磁浮快線上進行達速測試。（新華社）

丁叁叁表示，「在多工況試驗條件下，車輛懸浮導向穩定，運行狀態良好，各項關鍵技術指標符合設計要求，達到設計預期。」

除了高速磁浮試驗車成功試行外，5輛編組工程樣車的研製也在推進中。按照計劃，時速600公里高速磁浮工程樣機系統預計在2020年底下線，將形成高速磁浮全套技術和工程化能力。

（新華社）