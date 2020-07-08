【內地洪災】中央氣象台：入汛以來長江流域降雨量已超1998年同期

內地南方地區暴雨持續，據應急管理部早前消息，截至3日已有26省1938萬人受災，累計121人或死亡失蹤，經濟損失超過416億元人民幣。 而據中央氣象台7日發布的消息，目前統計來看，今年6月1日至7月6日期間，長江流域的累計降雨量為近60年以來第2高，第1高為2016年，第3高為1998年。

不過，中央氣象台也指出，如果按照6至8月3個月的降雨量歷史統計來看，1998年的記錄仍是歷年最高。

其預計，7月7日至9日，受低空切變線影響，西南地區東部至長江中下游地區有強降水天氣，主雨帶逐步南壓至長江沿江及以南地區，重慶、貴州、江漢、江淮、江南北部等地的部分地區有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。

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另外，中央氣象台指，未來三天，華北、黃淮東部、東北地區東部等地多陣雨或雷陣雨，其中，8日夜間至9日華北中北部地方局地有大雨或暴雨，並伴有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

中央氣象台在此前在7日晚上6時正發出今年首個暴雨橙色預警，預計江漢東部、江南北部、四川南部、貴州北部、雲南西部和東北部等地的部分地區有大到暴雨；湖北東部、安徽南部、湖南北部、江西北部、浙江西部等地的部分地區有大暴雨；湖北東南部、江西北部、安徽南部等地局地有特大暴雨，降雨量可達250毫米至280毫米。