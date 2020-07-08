內地洪災｜國家文物局：南方11省份130餘處不可移動文物受損

內地暴雨持續，在南方多省份引發洪澇災害，也波及多處古建築和橋樑等文物。據國家文物局不完全統計，截至周二（7日）下午4時，南方11省份有130餘處不可移動文物因洪災受到損失。

國家文物局7日發布消息稱，今年6月以來，江南、華南、西南暴雨增多，多地發生洪澇地質災害，一些地方文物受到洪水威脅，汛期文物安全形勢較為嚴峻。

安徽省文物工作人員現場查看黃山鎮海橋受損情況。（澎湃新聞）

7日上午，安徽黃山市屯溪區的國家級重點文物保護單位——明代鎮海橋（屯溪老大橋）被山洪沖毀。而就在前一日，地處安徽宣城旌德縣的省級文物保護單位——明代古橋樂成橋也被洪水沖壞，橋面損壞嚴重。短短兩日，兩座見證古徽州歷史人文的古橋被洪水沖毀。

公開資料顯示，屯溪老大橋（鎮海橋）2019年被公布為國家級重點文保單位，也是黃山市中心城區最古老的明代石橋。而樂成橋始建於明代嘉靖年間，距今已有400多年歷史。因被洪水沖毀，清代康熙年間重建此橋。7月6日前被沖毀的樂成橋為11孔石拱橋，長約150米，寬約6米，高約9米。而樂成橋不僅是該縣最大的古石橋，也是皖南第二大古石橋。

四川阿壩州全國重點文物保護單位達維會師橋（圖）等多座橋樑被沖毀。（網上圖片）

截至7日下午4時，南方11省份有130餘處不可移動文物因洪災受到損失，一些文物受損嚴重，除了安徽的鎮海橋和樂成橋外，四川阿壩州全國重點文物保護單位達維會師橋、省級文物保護單位蒙古伸臂橋、哈爾橋、阿斯久橋等，也被洪水沖毀；湖北武當山五龍宮龍虎殿，湖南朱家大院、體仁堂、龍山里耶瞿家大院和吳楊支祠等古建築，因洪水房屋倒塌嚴重。

當前，按照國家文物局要求，各相關省份文物部門和文博單位均已啟動汛期安全應急機制，全力開展文物防汛安全工作。

（綜合報道）