【中印衝突】國防大學教授：莫迪或有意以兩國對峙轉移國內矛盾

中印兩國邊境對峙已經持續兩個多月，7月5日晚間，中印兩國高級官員進行了通話，並達成了一系列共識。 中國國防大學教授、解放軍少將張召忠表示，雖然中印兩國在邊界的爭端問題上都走出了和談的第一步，但印度依然十分強硬。他還表示，莫迪可能希望借此轉移國內矛盾。

中國外交部7月6日表示，中方外交部長同印度國家安全顧問於5日晚間進行了電話會談，雙方就緩和當前兩國邊境事態坦誠深入交換了意見，並達成了積極共識。據稱，此次會談將直接促使儘快實現雙方一線部隊「脱離接觸」。

《印度時報》表示，中國邊防部隊從加勒萬河谷地區至少後撤了1公里，帳篷等設施都已從加勒萬河谷的衝突地點撤回，同時，印度也進行了相應的後撤，並拆除了部分臨時設施；中印雙方部隊都在實控線附近建立了一段緩衝區，以此來緩解邊境的壓力。

國防大學教授張召忠。（網絡圖片）

對於中印雙方的談判，國防大學教授張召忠表示，中印雙方進行後撤，建立緩衝區，這才算是真正意義上的開始「脱離接觸」。

他稱，「脱離接觸」的第一步就是主動後退，各自都離對方遠一點，這為雙方的外交博弈留出了時間，對於後續的關係緩和也是十分關鍵的。

他續指，雖然中印兩國在邊界的爭端問題上都走出了和談的第一步，也進行了軍事上的讓步，但作為印度總理的莫迪和印度的許多官員似乎並不在意，莫迪甚至還訪問了前線的部隊，並以此來激勵部隊的凝聚力和戰鬥力。

張召忠說，近期雷擊、洪水、蝗災、糧食緊缺、新冠肺炎疫情和大量民眾失業都對印度社會造成了極大的影響，莫迪這麼做很可能是為了轉移國內矛盾。

此外，印度還在國際上採購了大量的國外先進軍事裝備，並不斷催促快速交貨；在經濟層面，印度也針對中國採取了大量行動，包括禁止一批中國App、要求印度企業從中國進口電力設備和部件前需要得到政府許可等。

張召忠表示，印度雖然在面子上進行了和談，軍隊也進行了後撤，但在其他方面依然十分強硬，後續的中印關係會如何發展並不知道，但從目前來看，中印之間所謂的對峙似乎並沒有結束。