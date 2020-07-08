【中印衝突】印媒：中方撤軍數量不多　印度保持警惕

中印已在加勒萬河谷（Galwan Valley）建立緩衝區，解放軍與印軍在該地區的設施已拆除。但印媒稱，中國尚未顯示出任何迹象，要減少其在「後方」集結的大量軍隊，印度對此保持警惕。

雙方開始脱離接觸

《印度斯坦時報》與新德里電視台等多家印度媒體7月7日報道，印度4名官員7日表示，中印兩軍已在加勒萬河谷建立了一個4公里長的緩衝區。

解放軍已經從15號巡邏點温泉（Hot Springs）撤退了2公里，預計於當地時間8日晚上在第17巡邏點戈格拉（Gogra）完成類似的撤退，印度軍隊也按比例撤退。

美國衛星製造商MAXAR提供的衛星圖片顯示，中國已經開始從中印軍隊15日爆發致命衝突的加勒萬河谷地區撤軍。

6月28日拍攝的衛星圖片顯示了中印實際控制線兩側的中國建築。而周一（7月6日）拍攝的同一地點的照片顯示，解放軍的建築已被拆除，該地區很乾淨。

美國最新衛星圖片顯示解放軍與印軍在加勒萬河谷的設施已拆除（點擊瀏覽圖集）：

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印方仍保持警惕

然而，印度《德干先驅報》7日報道稱，儘管中印雙方開始從拉達克（Ladakh）東部的一些對峙現場撤回前線士兵，但印度仍保持謹慎，因為中國尚未顯示出任何迹象，要減少其在爭議邊界一側「後方」集結的大量軍隊。

印度軍方說，雙方在加勒萬河谷第14巡邏點地區的暫停巡邏並不是永久性的。印度軍方一名軍官稱，「這只是一個暫時的步驟，在脱離接觸的過程完成之前，我們將採取這一步驟。沒有設立永久性緩衝區。」

印度政府仍對班公錯湖北岸持續的對峙感到擔憂。印方稱，解放軍在班公錯湖「第4指」（Finger 4）地區部署了士兵，並修建了建築。

消息人士稱，儘管解放軍明顯減少了「第4指」地區的兵力和車輛，但數量並不大。