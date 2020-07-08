四川高校驚現「抵制中國製造」字樣　疑印度學生所為校方稱將徹查

中印邊境衝突爆發後，印度反華情緒蔓延。近日，位於四川成都的電子科技大學校內的電子顯示幕上出現了「抵制中國製造」等字樣。有猜測指此舉是該校印度留學生所為，要求校方徹查。 對此，校方發佈公吿稱，已成立專項工作小組，一旦查實，嚴肅處理。

據了解，電子科技大學內部論壇消息顯示，有學生早前發現，該校電子顯示幕上出現了「離南亞遠點，抵制中國製造」（Stay Away From South Asia, Boycott Made in China）字樣。目前，涉事的電子顯示屏已被拆除，校內其他顯示屏也已關閉。

對此，有網民在微博留言，質疑校方態度：「我們要的不是拆電子屏，我們要的是抓出肇事者，公布對肇事者的處理結果」。

還有網民爆料稱，電子科技大學對於留學生管理過於寬鬆。「這並非該校第一次特殊對待留學生，中國國內新冠肺炎疫情剛結束，學生返校的時候，中國學生被禁止出入，留學生卻可以隨意出入，後來校內反對聲音太大了，才允許中國學生出入。」

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印度《金融快報》6月18日報道稱，帶有印度強烈民族情緒的標籤在社交媒體推Twitter上已經成為熱門話題。

另據英國路透社報道，代表實體零售商的印度全國貿易商聯合會（Confederation of All India Traders）6月17日表示，其成員將抵制中國進口商品，儘管他們的業務將遭受損失。

此外，印度不僅封禁59款中國應用程序、推遲各港口中國商品清關，印度道路交通部長加德卡里（Nitin Gadkari）還表示將不允許中國公司競標公路項目。印度電力部也於7月3日宣布，印度企業從中國進口電力設備和部件將需要得到政府許可，政府將進行核查以評估網絡威脅風險。