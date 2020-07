四川高校驚現「抵制中國製造」字樣　疑印度學生所為校方稱將徹查

中印邊境衝突爆發後,印度反華情緒蔓延。近日,位於四川成都的電子科技大學校內的電子顯示幕上出現了「抵制中國製造」等字樣。有猜測指此舉是該校印度留學生所為,要求校方徹查。 對此,校方發佈公吿稱,已成立專項工作小組,一旦查實,嚴肅處理。

據了解,電子科技大學內部論壇消息顯示,有學生早前發現,該校電子顯示幕上出現了「離南亞遠點,抵制中國製造」(Stay Away From South Asia, Boycott Made in China)字樣。目前,涉事的電子顯示屏已被拆除,校內其他顯示屏也已關閉。

對此,有網民在微博留言,質疑校方態度:「我們要的不是拆電子屏,我們要的是抓出肇事者,公布對肇事者的處理結果」。

還有網民爆料稱,電子科技大學對於留學生管理過於寬鬆。「這並非該校第一次特殊對待留學生,中國國內新冠肺炎疫情剛結束,學生返校的時候,中國學生被禁止出入,留學生卻可以隨意出入,後來校內反對聲音太大了,才允許中國學生出入。」

印度《金融快報》6月18日報道稱,帶有印度強烈民族情緒的標籤在社交媒體推Twitter上已經成為熱門話題。

另據英國路透社報道,代表實體零售商的印度全國貿易商聯合會(Confederation of All India Traders)6月17日表示,其成員將抵制中國進口商品,儘管他們的業務將遭受損失。

此外,印度不僅封禁59款中國應用程序、推遲各港口中國商品清關,印度道路交通部長加德卡里(Nitin Gadkari)還表示將不允許中國公司競標公路項目。印度電力部也於7月3日宣布,印度企業從中國進口電力設備和部件將需要得到政府許可,政府將進行核查以評估網絡威脅風險。