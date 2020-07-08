內地洪災｜湖南岳陽現1952年以來最強降雨　城區啟動防汛I級響應

內地多地暴雨天氣持續，造成洪澇等自然災害。據湖南省互聯網信息辦公室7月8日（周三）消息，岳陽市城市防汛指揮部發布《關於城區啟動防汛I級應急響應的通知》，自上午9時起啟動城市防汛I級應急響應。 岳陽市城區24小時最大累積雨量（261.4毫米）和6小時累積雨量（167.0毫米）均創歷史新高，突破該市1952年有氣象記錄以來的紀錄。

岳陽現1952年以來最強降雨，交警解救受困民眾（點圖放大）：

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內媒報道指，7日早上8時至8日早上8時，岳陽市出現極端強降水，全市24小時最大降水量為岳陽縣馬店水庫站303毫米，為新中國成立以後岳陽1952年有氣象記錄以來最強降水，刷新歷史紀錄。岳陽市城區24小時最大累積雨量 (261.4毫米) 和6小時累積雨量（167.0毫米）均創歷史新高，突破該市1952年有氣象記錄以來的紀錄。

報道又指，強降水仍將持續。根據目前氣象、水文預報及《岳陽市城市防汛應急預案》關於應急響應相關規定，市城市防汛指揮部決定：自7月8日上午9時起啟動城市防汛I級應急響應。

受持續強降雨和上游來水影響，岳陽洞庭湖水位持續上漲（點圖放大）：

官方要求，岳陽市經開區、岳陽樓區、南湖新區為防汛抗災重點區域，請按應急響應要求全面動員，做好城區防澇排漬及人員轉移工作，確保人民生命財產安全。市城防指各成員單位要按照防汛職責切實落實工作責任，全力應對，確保安全度汛。

（綜合報道）