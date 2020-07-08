內地洪災｜杭州千島湖61年來首次9孔全開洩洪　住宅浸水至2樓

內地多地暴雨天氣持續，造成洪澇等自然災害。自5月29日進入梅雨季節以來，浙江杭州累計面雨量710毫米，是常年梅雨量的2.7倍。根據浙江省水利廳發布的新安江水庫4號調度令，今日（8日）上午9時，位於杭州建德的新安江水庫（即千島湖）9個洩洪閘孔全開洩洪1小時，是自1959年9月該水庫建成以來首次。
洩洪對當地居民也造成影響，新安江街道浙西巷的排水管道發生倒灌，水位已浸至住宅2樓。
因水位超出汛限，周二（7日）上午10時，新安江水庫開3孔洩洪，後因水位持續快速上漲，當日又兩次各增開2孔，達7孔洩洪。
截至8日8時，新安江水庫水位高達108.38米，超汛限水位1.88米。當日9時，新安江水庫上空風大雨大，8號孔和2號孔相繼開啟洩洪。洩洪閘洩洪流量每秒6600立方米，發電流量每秒1200立方米；總出庫流量每秒7800立方米，半小時流量與整個杭州西湖的儲水量（1400餘萬立方米）相當。
9孔全開後，新安江水庫下游水位線進一步升高，水流更加湍急。根據浙江省防指向杭州市防指發出的洪水風險提示單，新安江、分水江、蘭江洪水疊加，河口的桐廬、富陽、聞堰站可能超保證水位，閘口站超警戒水位；桐廬縣、富陽區11個堤防可能出現漫堤風險；江干區、西湖區、蕭山區、富陽區6個堤防在大流量洪水下存在沖刷風險。
緊急撤離上千居民
杭州港航部門稱，受上游持續洩洪影響，富春江富陽航區超警戒水位，轄區內的無橋陸島新沙島、五豐島不同程度受淹。8日凌晨，杭州富陽區委區政府決定緊急撤離島上居民，截至8日6時32分，新沙島累計撤離5渡，598人，五豐島已累計撤離10渡，941人。
杭州市防洪抗旱指揮部提醒，新安江、富春江、錢塘江沿江區縣市居民應增強安全意識，做好應急準備，儘量減少外出，勿在江邊逗留觀看，嚴禁捕魚、撈魚、近水遊玩等；避免在水深處、危舊橋、老舊建築物旁等危險區域行走；駕車時減速慢行，避開積水和塌方路段，車輛勿停放在涵洞、地下車庫等地勢低窪處。
（綜合報道）