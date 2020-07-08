內地洪災｜杭州千島湖61年來首次9孔全開洩洪　住宅浸水至2樓

內地多地暴雨天氣持續，造成洪澇等自然災害。自5月29日進入梅雨季節以來，浙江杭州累計面雨量710毫米，是常年梅雨量的2.7倍。根據浙江省水利廳發布的新安江水庫4號調度令，今日（8日）上午9時，位於杭州建德的新安江水庫（即千島湖）9個洩洪閘孔全開洩洪1小時，是自1959年9月該水庫建成以來首次。

洩洪對當地居民也造成影響，新安江街道浙西巷的排水管道發生倒灌，水位已浸至住宅2樓。