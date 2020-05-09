胡錫進倡中國擴充核武引熱議　核軍控專家：現有核武可維護國安

中美兩國近來衝突摩擦不斷，《環球時報》總編輯胡錫進8日在微博發文稱，中國需在較短時間內將核彈頭數量增至千枚。 對於胡錫進言論，有軍事專家表示贊同，認為中國確實應擴充核彈數量，也有專家認為中國核戰略重在「精幹有效」，現有核武器數量不多但可以滿足需求，不需要追求數量。

軍事專家宋忠平5月8日對《環球時報》表示，中國應持續打造「小而精」的戰略核力量，適當增加核武數量符合中國國家安全的實際需要。他認為，當美國把小當量核武器作為震懾中國的主要打擊力量時，中國也需要同步發展更先進的核武器。他指出，不僅是質量，也需要提高一定的數量，這樣才能有效遏制美國對中國的核打擊、核威懾圖謀。

不過，在核武器數量問題上，核軍控專家楊承軍的觀點相對更為慎重。他強調，中國核武器數量雖然比核大國少很多，但完全有能力維護國家核安全。

他進一步稱，中國的核戰略是「精幹有效」，「目前中國的核彈頭數量是三位數，但我們的生產能力、潛力都沒有問題。」

在談到核武器質量時，宋忠平認為，中國核武器的質量目前不如美俄，所以中國有必要強化核武器的質和量。

但楊承軍則持不同的觀點，他表示，中國核武器的生存能力、抗核打擊能力、突防能力以及快速反應能力都沒問題。「如果有國家膽敢對中國動使用核武器的念頭，中國有充分的自信讓它受到滅頂之災的核報復」。