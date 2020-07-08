【新冠肺炎】外交部：中國同意世衛派專家來華合作交流病毒溯源

中國外交部發言人趙立堅在周三（8日）的例行記者會上宣布，經過雙方協商，中國政府同意世界衛生組織派遣專家到北京，與中國科學家及醫學專家，就新型冠狀病毒溯源科學規劃有關事宜進行合作交流。

趙立堅表示，自新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，世衛和中國一直保持著溝通與合作。事實上，世衛此前已發布消息，稱將會安排專家到中國，與中國專家合作就病毒溯源工作進行科學規劃，雙方將研擬由世衛組織主導的國際專家組的工作範圍和任務書。趙立堅強調，過去多國發生的傳染性疫情已經表明，新發病毒性疾病的溯源工作非常複雜，做好規劃並實施一系列科學研究將促進對病毒動物宿主和傳播途徑的理解。

趙立堅宣布，中國政府同意世衛派遣專家到北京，與中國科學家及醫學專家，就新型冠狀病毒溯源科學規劃有關事宜進行合作交流。圖為世衛總幹事譚德塞。（中新社）

趙立堅並提到，病毒溯源是一個持續發展的過程，下一步可能在全球範圍內展開進一步的國際科學研究與合作。趙立堅又引述世衛突發事件規劃執行主任瑞安表示，病毒溯源十分復雜，要對病毒來源存在的多種可能性持開放態度。趙立堅指，中國與世衛組織有基本共識，就是病毒溯源是一個科學問題，應由科學家在全球範圍展開國際科學研究與合作，「可能涉及多國多地，世衛組織將視需要對其他國家和地區進行類似的考察。」

（綜合報道）