【新冠肺炎】世衛將赴武漢調查病毒源頭　外交部：支持開展研究

世界衛生組織（WHO）將派出專家組前往中國，調查新型冠狀病毒的起源。對此，中國外交部表示，中方繼續支持各國科學家開展病毒源頭和傳播途徑的全球科學研究。

在7月7日的中國外交部例行記者會上，有記者就上述事情提問表示，能否提供世衛組織赴華相關細節？比如專家組何時啟程、在華日程如何安排？

對此，趙立堅回應稱，中方一貫認為，病毒溯源是科學問題，應當由科學家和醫學專家開展相關研究。自疫情發生以來，中國同世衛組織就病毒溯源問題一直保持着密切溝通與合作，中國科學家也與國際同行進行着科學交流。中方繼續支持各國科學家開展病毒源頭和傳播途徑的全球科學研究。

不過，對於具體安排，他表示，「我目前沒有需要發佈的消息。」

此前，世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）7日在瑞士日內瓦的例行簡佈會上指，專家組會前往武漢，指當地最先爆發非典型肺炎群組，因此是研究疫情起源的最佳地方。瑞安稱，世衛會在此行與中國相關部門合作，並期望可以取得深入進展。

對於病毒的傳播途徑，世衛感染預防和控制技術主管阿萊格蘭茲（Benedetta Allegranzi）指，組織認同有新證據顯示，病毒可能經空氣傳播的可能。