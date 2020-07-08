特朗普證實正考慮禁用TikTok　外交部籲停止打壓中國企業

美國總統特朗普（Donald Trump）日前在受訪時證實，正在考慮禁用中國字節跳動旗下手機應用程式抖音的海外版TikTok，作為回應中國處理新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情手法的反擊措施。 中國外交部發言人趙立堅在周三（8日）回應稱，美方個別政客的言論完全是無中生有，惡意抹黑。中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作。

趙立堅又稱，如果按照美方的邏輯，美方眾多社交媒體在全球擁有巨大的用戶群體，「對世界各國而言，這豈不是巨大的安全威脅？更應該受到國際社會的共同監管和評估。」趙立堅指，中方敦促美方一些人端正心態，摒棄偏見，不要以己度人，停止鼓吹動用國家機器打壓中國企業，多做有利於促進中美經貿合作的事。

TikTok是抖音的國際版。（Reuters）

值得一提是，抖音早前已在中印衝突後遭印度政府封殺，被列入59個威脅印度國家安全的中國手機App之一。印度並沒有明確表示任何具體國家，但上述的手機App全部都是中國公司或者中國人在海外註冊公司所開發。抖音其後有發出聲明，強調從來沒有向任何外國政府包括中國提供印度用戶的資料，又稱即使日後遇到此類要求，也絕對不會照做。

（綜合報道）