四川省廣漢市鞭炮廠爆炸現蘑菇雲　至少6人受傷逾7千人被疏散

四川省廣漢市南豐鎮一間鞭炮廠周三（7月8日）晚發生爆炸，至少6人受傷，其中兩人重傷，逾7千人被疏散。

網上片段顯示，現場曾出現蘑菇雲，火勢非常猛烈，多次傳出爆炸聲；消防在午夜前一度撤離至500米外，火勢其後受到控制，工人及附近民眾疏散至安全區域。

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當地傳媒報道，經初步了解，先是鞭炮廠內火災，隨後發生至少兩次爆炸，附近部份民居窗戶被震碎，不少地鋪的鐵閘更被爆炸引起的衝擊波損毀。事故發生後，數十台消防救援車、救護車、電力、通訊保障車等，還有多輛消防坦克進入火災現場展開救援。

廣漢南豐鎮政府相關負責人介紹，目前總共疏散爆炸現場周邊7,100餘人。

爆炸的小視頻8日晚在多個微信群裏流傳，視頻中現場火光沖天。發佈者稱在廣漢市南豐鎮附近一煙花鞭炮廠發生爆炸。而周邊的德陽市旌陽區、什邡市、成都青白江等地很多網友也都反映，「震感」非常明顯。

據了解，發生爆炸的企業是廣漢金雁花炮有限公司，主要存放鞭炮引線、煙花爆竹。

根據廣漢市應急管理局2019年7月的一份行政處罰公吿顯示，金雁花炮有限公司未將事故隱患排查治理情況如實記錄並向從業人員通報，其協合分廠裝藥車間44號工戶盛裝藥物的料斗裏的藥物（銀粉）的藥面超過料斗的邊沿，導致2019年1月21日發生一起燃爆事故，未造成人員傷亡。當地安監部門因此對其處以16,000元人民幣的罰款。

另據四川《華西都市報》報道，該公司曾在2011年7月發生一起自燃事故，「廠區內冒出濃煙和大火，不時傳出爆炸聲」。

此外，當地居民表示曾多次投訴該廠離民居太近存在安全隱患問題，但有關部門回覆稱，根據《煙花爆竹工程設計安全規範》規定，該生產區建築物危險等級為1.3級。這表示，建築物內的危險品在製造、儲存、運輸中具有燃燒危險，偶爾有較小爆炸或較小迸射危險，或兩者兼有，但無整體爆炸危險，其破壞效應侷限於本建築物內，對周圍建築物影響較小。

值得注意的是，在監管部門抽查中，該公司的產品曾被列入不合格名單。重慶媒體2010年曾報道，廣漢金雁花炮有限公司的一款產品在工商部門抽檢中「點火引火線的引燃時間」不合格。