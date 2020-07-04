內地洪災｜廣東湖北四川等26省區市1938萬人受災　121人死亡失蹤

根據國家防汛抗旱總指揮部通報，截至7月3日，今年以來洪澇災害先後造成貴州、四川、湖南、廣西、廣東、湖北等26省（區、市）1938萬人次受災，121人死亡失蹤。

通報稱，洪災中有87.5萬人次緊急轉移安置，1.7萬間房屋倒塌，農作物受災面積1560千公頃，直接經濟損失416.4億元（人民幣．下同）。與近5年同期均值相比，洪澇災害受災人次、因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降46%、51%、80%和46%。

▼重慶暴雨來襲致洪災嚴重▼

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南方地區連日暴雨不停，根據通報，6月26日以來，西南地區東部、長江中下游部分地區累計降雨量100～300毫米，其中重慶、湖北、貴州、浙江局地350～483毫米，最大小時降雨量100～120毫米。東北、華北等地累計降雨量50毫米以上，局地100～281毫米。

據水利部門監測，過去一周內地有16個省（區、市）158條河流發生超警以上洪水，32條河流發生超保洪水，2條中小河流發生超歷史洪水，太湖、長江相繼發生2020年第1號洪水。當前全國大江大河水情平穩，絕大部分河段水位在警戒以下。

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今年內地旱情總體偏輕，通報指乾旱災害主要發生在雲南、四川、山西等地，累計1187萬人次受災，農作物受災面積2053千公頃，絕收101千公頃，直接經濟損失67億元。與近5年同期均值相比，受災人次、因旱需生活救助人數、農作物受災面積和直接經濟損失分別下降48%、51%、58%和68%。

（央視新聞）