【內地高考】四川五旬「考霸」迎第24度高考　自言從未失去信心

今年53歲的梁實，從1983年開始，已經斷斷續續參加23次高考，因此又被人們冠以了「考霸」、「高考狂人」等稱號。 今年的內地高考將至，梁實正在加緊複習，備戰人生中第24次高考。

6月30日，梁實在四川成都一家茶館復習。（中新社）

梁實出生於四川眉山市仁壽縣，父母都是教師，他排行老四，兄弟姐妹5人都沒有上過大學。他18歲時高考首次落榜，大學校園生活成為他一生的夢想。斷斷續續下，他一邊工作，一邊報名參加過多次高考，遺憾的是一直未考上理想大學。雖然有親戚不理解其決定，但他的妻子劉群一直支持他。

2019年6月，梁實第23次參加高考，考到460分左右，能報讀普通二本大學（即非重點的大學），但與他夢想入讀的名校四川大學還差100分左右。他認為考試發揮失常，自我感覺不太好，故再次決定繼續考試。他亦表示，今年把主要目標轉向烹飪類學校，考慮到就讀的實用性和可能性，如順利就讀、畢業，或者會開一家餐館。

因為新冠肺炎疫情，內地高考延期到本月7日、8日舉行，梁實目前亦就人生第24次高考做最後的衝刺。他說：「我倒是覺得肯定要贏，我想的話要上重本，但是究竟考下來怎麼樣呢，反正我是認為是幹得到事的。我是從來就沒有失去過信心的，我覺得可以的嘛，自己還是不錯的嘛。」