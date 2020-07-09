湖北荊門市委秘書長廖明國墮樓身亡　公安介入調查

內地再有官員疑似自殺身亡，湖北荊門市委常委、市委秘書長廖明國昨日（8日）下午在荊門市老市委大院墜亡。 荊門市委宣傳部工作人員表示，公安部門正在調查事件，政府已成立專辦組，暫時未有調查結果。

廖明國生前最後一次被傳媒報道是在6月30日，當時荊門市委書記張愛國到精准扶貧聯繫點鐘祥市柴湖鎮調研精准脫貧工作，廖明國陪同參加調研。

廖明國於2016年12月起擔任荊門市委常委、市委秘書長等職務。（資料圖片）

公開資料顯示，廖明國出生於1961年9月，湖北鐘祥人，省委黨校在職研究生文化，2001年1月畢業於省委黨校行政管理專業。廖明國在1981年6月參加工作，2016年12月起擔任荊門市市委常委、市委副秘書長、辦公室主任、市委全面從嚴治黨主體責任辦公室主任。

內地官場近年履傳官員墜樓事件，2018年10月20日，澳門中聯辦主任鄭曉松在其澳門住所墮樓身亡，官方指其生前患抑鬱症。自鄭曉松逝世後，短短幾個月間又有至少4名官員自殺，案情均與抑鬱症有關。

2019年，山東、安徽、江蘇、廣東等地都有在任官員或退休官員自殺。今年4月，安徽省政府前法制辦巡視員、黨組成員程利民的遺體在合肥某屋苑的綠化帶被發現，經調查是高空墮樓身亡，警方排除刑事案件可能。

（綜合報道）