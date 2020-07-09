解放軍西沙演習之際　美日戰艦南海聯合演練

自7月初以來，美國在南海軍事動作不斷，除「雙航母」演習外，美軍還出動瀕海戰鬥艦，並於7月7日開始和日本海上自衛隊艦船開展了聯合演練。

據日本防衛省海上自衛隊7月8日發布的最新消息，日本海上自衛隊「島雪」號和「鹿島」號訓練艦於7月7日與美國海軍「列根」號航母、「穆斯汀」號驅逐艦舉行了聯合海上訓練。

日本海上自衛隊通吿稱，日本海上自衛隊和美國海軍開展了戰術訓練和通訊訓練，目的是加強海上自衛隊的戰術技能以及自衛隊與美軍的聯繫。

美軍近來在南海動作頻頻。解放軍7月1日至7月5日在南海西沙群島海域演習，而美國「尼米茲」號（USS Nimitz）航母戰鬥群和「列根」號（USS Ronald Reagan）航母戰鬥群7月4日也在南海展開演習。

美國海軍稱，解放軍軍艦在美國航母附近現身，近距離監視了美國航母打擊大隊。另據美國海軍協會網站7月5日稱，中國船隻在美國航母編隊附近作業。

美國海軍少將詹姆斯·柯克（James Kirk）表示：「他們（解放軍海軍）看到了我們，我們也看到了他們……我們期望兩支海軍的互動永遠是專業和安全的。我們在一些相當擁擠的水域作業，這裏海上交通都很擁擠。」

另據美國著名軍事記者Chris Cavas發佈的照片顯示，7月2日，美軍「獨立」級瀕海戰鬥艦「加布裏埃爾·吉福德」號（LCS-10）在南海航行，解放軍一艘054A型導彈護衛艦對該艦進行了抵近跟蹤監視。

此前，「加布裏埃爾·吉福茲」號瀕海戰鬥艦在7月1日的航行過程中，從中國「海洋四號」遠洋科學考察船不遠處航行駛過。而在另一個畫面中，「吉福茲」號的不遠處也出現了一艘054A型導彈護衛艦的身影。

隨後7月7日和7月8日，美軍「列根」號還在南海海域和日本海上自衛隊舉行了聯合演習。目前，美軍的「尼米茲」號航母仍在南海海域巡航。

對於美軍在南海地區軍事行動，中國外交部發言人趙立堅7月6日回應說，中國在西沙海域開展軍事訓練，是中國主權範圍內的事，無可非議。美方的行徑意在挑撥離間地區國家間關係，推動南海軍事化，破壞南海地區和平與穩定。

趙立堅指出，美國蓄意派重兵在南海有關海域進行大規模軍演，炫耀武力，完全是別有用心，並說在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定，向好發展。

中國海軍研究院研究院研究員張軍社7月3日表示，「美國長年累月頻繁派出軍艦和軍機進入南海搞演習訓練，炫耀武力，甚至派出艦機進入其他國家海域開展抵近偵察和所謂的航行自由行動，侵犯其他國家的主權，破壞南海的和平與穩定，美國是南海軍事化最大的推手。」