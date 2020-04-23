亞非蝗禍｜上海海關公布：首次截獲活體沙漠蝗一隻　藏身木質包裝

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情尚未結束，第二波非洲蝗災再次來襲，受災地區主要為東非國家。雖然上一波非洲蝗蟲並未進入中國境內，但第二波是否會給中國來帶威脅，引起廣泛廣注。 上海海關今日（23日）公布，近日在對來自西亞的一批不銹鋼板木質包裝實施現場檢疫時，截獲活體蝗蟲一隻，經實驗室鑑定為沙漠蝗雄性成蟲。這是中國口岸首次截獲這一有害生物。

上海海關公布，近日在對來自西亞的一批不銹鋼板木質包裝實施現場檢疫時，截獲活體蝗蟲一隻，經實驗室鑑定為沙漠蝗雄性成蟲。（示意圖/資料圖片）

據新華社報道，上海空海口岸近期強化檢疫防線，在嚴防境外新冠肺炎疫情輸入的同時，全力把好入境商品檢疫關，成功查獲沙漠蝗、南瓜實蠅、雲杉八齒小蠹等一批有害生物。

經後續監測，上海口岸未發現沙漠蝗疫情。目前，上海海關嚴格落實海關總署要求，加強進境貨物和運輸工具的植物檢疫和口岸監測工作。

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此前，國家牧草產業技術體系崗位科學家、中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華表示，到今年6月份，中國可能進入非洲蝗災高風險期。

張澤華指出，6月是沙漠蝗的遷飛高發期，可能繼續遷飛蔓延至印巴等地。對於中國，蝗災雖然還遠在非洲，但仍不可不防。蝗群遷徙的路線主要有兩條，一條是北線，從印度河流域隨着西風而來，撞上青藏高原後，沿青藏高原邊緣往南到緬甸等地，隨後視季風情況可能進入雲南、廣西甚至廣東等地。另一條是南線，在印度洋發源的東亞季風，在紅海南段、非洲之角與西風帶的氣流匯合，最終直達雲南。蝗蟲亦有可能隨氣流而到達雲南。

（新華社）