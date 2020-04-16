亞非蝗禍｜專家：中國6月進入高風險期，上海已發現蝗蟲藏身貨物

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情尚未結束，第二波非洲蝗災再次來襲。據報道，此次非洲蝗蟲數量約為第一波的20倍，目前受災地區主要為東非5國，致使非洲2000萬人陷入困境。 雖然上一波非洲蝗蟲並未進入中國境內，但第二波是否會給中國來帶威脅？對此，國家牧草產業技術體系崗位科學家、中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華表示，到今年6月份，中國可能進入非洲蝗災高風險期。他還指，目前上海海關已經發現有藏在貨物中的蝗蟲，「說明蝗蟲已經開始敲我們的大門了」。

張澤華介紹，並不能簡單地判斷第二波蝗蟲是上一波擴大還是新一波出土。目前的蝗蟲群體中，世代重疊比較嚴重。在今年3月份，已經發現蝗群中有成蟲。現在新一代出生，兩次疊加，數量也變得非常大。1隻雌蝗蟲的生命中可產下200-300粒卵，如果全部成活，就意味着每一代會增加100倍以上。受到蝗蟲卵的孵化率、成活率影響，根據各區域的不同，兩代蝗蟲之間暴增20倍是有可能的。

非洲沙漠蝗。（新京報）

張澤華表示，第二波蝗災已經爆發，但目前仍未到最危險的時候。總體來說，當前主要發生在東非5國，真正的危險是牠蔓延開來以後。根據蝗蟲遷飛的趨勢預測，到了5月份，第一代都孵化後，可能會蔓延到許多地方，一旦造成糧食短缺，就可能引發一系列連鎖反應。

蝗蟲遷移到中國有兩條主線

他指出，6月是沙漠蝗的遷飛高發期，可能繼續遷飛蔓延至印巴等地。對於中國，蝗災雖然還遠在非洲，但仍不可不防。蝗群遷徙的路線主要有兩條，一條是北線，從印度河流域隨着西風而來，撞上青藏高原後，沿青藏高原邊緣往南到緬甸等地，隨後視季風情況可能進入雲南、廣西甚至廣東等地。另一條是南線，在印度洋發源的東亞季風，在紅海南段、非洲之角與西風帶的氣流匯合，最終直達雲南。蝗蟲亦有可能隨氣流而到達雲南。

他表示，這樣的局面可能在6月份出現，亦即6月中國將進入非洲蝗災的高風險期。

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若落地生根就要長期治理

張澤華認為，上一波蝗災並未入侵中國，但此次風險更高。「第一是通過兩條線路飛過來，其中南線的風險要比北線更高。第二是通過貨運等方式入境，蝗蟲有可能鑽到貨物中。那麼小一個蟲子，藏在集裝箱裏，很難發現。目前上海海關已經發現有藏在貨物中的蝗蟲，說明蝗蟲已經開始敲我們的大門了」。

張澤華表示，如果蝗蟲叩關，中國現有的技術是可以應對的，但最麻煩的是它可能不只是過境，而是落地生根住下不走，那就可能需要長期治理。

（新京報）