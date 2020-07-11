中國使館修改哈薩克疫情警示　疾控專家：新冠肺炎可能性比較大

中國駐哈薩克大使館7月9日發消息提醒在當地的中國公民，注意防範一種不明肺炎，稱其致死率遠高於新冠肺炎。但哈薩克衞生部7月10日對此予以否認，目前中國使館網站發出的警示已作更改。 此外，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友分析稱，從報告統計數字以及流行病學考慮，哈薩克疫情應該是新冠肺炎的可能性比較大。世界衛生組織（WHO）也推測可能為新冠肺炎。

中國駐哈薩克大使館近日發出的警示中，提醒中國公民防範哈薩克「不明肺炎」疫情，並指「今年上半年，哈肺炎共導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民，該病的死亡率遠高於新型肺炎」。

此後哈薩克疫情引起國際關注，哈薩克衞生部在10日否認該國出現致死率超過新型冠狀病毒肺炎的「不明原因肺炎」的報道，稱「那些病例很可能就是新冠肺炎疑似病例」。哈薩克國際通訊社近日報道該國肺炎病例上升一事，也未用「不明肺炎」一詞，僅提到在首都努爾蘇丹（Nursultan）每天有高達300人因肺炎送院治療。

新冠肺炎：世衛（WHO）衛生緊急項目執行總監瑞安6月29日指，在與新冠肺炎相關的討論中，世衛冀避免任何歧視。圖為他2月6日在日內瓦出席記者會。（Reuters）

世衛組織衛生緊急項目執行總監瑞安（Mike Ryan）10日表示，哈薩克新冠肺炎有上升趨勢，意味很多個案實際是未確診的新冠肺炎病例。

他指出，哈薩克近期肺炎病例增長有多種解釋，世衛組織正與當地機構合作展開調查，釐清哈薩克近期肺炎案例與新冠病毒疾病的關聯，雖然預計不少肺炎病例將被診斷為新冠肺炎，但目前保持開放態度。

此外，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友10日接受央視新聞專訪時表示，從報告統計數字來看，從流行病學考慮，哈薩克的疫情應該是新冠肺炎可能性比較大。

他分析稱，第一，如果是新的呼吸道傳染病，發生在夏季的可能性比較小。即使是新冠肺炎，最早發生在冬季。非典也是最早發生在冬季，還包括流感、禽流感。第二，全球新冠肺炎大流行的情況來看，哈薩克也是受影響很大的國家，病人數和死亡數對本國影響很大。第三，從病死率來看，也在新冠肺炎範疇內，同時考慮到該國醫療能力和檢驗檢測能力。他個人認為是新冠肺炎可能性更大。

目前中國駐哈薩克大使館已將早前的警示作出更改，標題中「不明肺炎」修改為「肺炎」，「該病致死率遠高於新冠肺炎」的表述亦已刪除。

（綜合報道）