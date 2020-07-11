內地洪災｜江西鄱陽至少2處圩堤潰決　村民感嘆：98年洪水都沒倒

暴雨洪水來襲，長江流域多省份防汛形勢嚴峻。在江西，70個縣區降雨超250毫米。 江西省防汛抗旱指揮部7月10日召開新聞發佈會指，結合當前江西五河及長江雨水情，預計鄱陽湖將發生流域性大洪水。 而在該省上饒市，7月6日以來普降大到暴雨，截止7月11日8時全市113萬人受災，直接經濟損失達九億元。在上饒市鄱陽縣，鄱陽全縣截至11日已有14座圩堤出現漫堤決口險情，至少2處圩堤發生潰決，防汛形勢異常嚴峻。

據江西省方面通報，8日晚間，江西上饒市鄱陽縣鄱陽鎮問桂道圩堤出現50米決口，村莊內農田被淹沒；9日晚間，上饒市鄱陽縣昌洲鄉大堤（中洲圩）發生潰堤，15個行政村被淹。

而據據鄱陽防汛救災新聞中心最新通報，截止7月11日8時，鄱陽全縣受災人口達610126人，緊急轉移安置64991人，集中安置1440人，需緊急生活救助27444人；農作物受災面積30495公頃；倒塌房屋11戶38間，直接經濟損失28184萬元。

+ 7 + 6 + 5

桂湖村就是被淹村莊之一，52歲的鄱陽縣鄱陽鎮桂湖村村民黃中發回憶說：「長這麼大，從沒見過這麼大的洪水，村裡老人說上一次村口圩堤決口還是1958年，如今村子四面是水，就像個孤島一樣。」

黃中發回憶稱，「大家都認為下游的圩堤是不會有問題的，98年大洪水都沒倒過，上游的圩堤倒是有點危險，兩處圩堤相隔了兩里路。」

7月10日下午，在江西省鄱陽縣昌江問桂道圩堤漫潰口，救援隊施工人員正駕駛各類工程車輛爭分奪秒展開圍堵作業。（中新社）

「那天晚上8點半左右，下游的圩堤倒了之後，村子就停電了，晚上一片漆黑，啥也看不見，水隨後就沒過了村裡的馬路，村裡也響了鑼提醒村民暫時轉移至高處避險。」 黃中發說，「水來得太急太快，很多家電用品都沒來得及轉移，一會功夫水就沒過了一樓，大部分村民都是一宿未睡，在二樓守了一夜，那晚沒人敢睡，時不時打著手電筒看看窗外的水漲到了什麼位置。」

黃中發介紹，第二天（9日）一大早，救援人員趕到後他們一家人才轉移到了安置點。黃中發說，現在就希望水快點退去，早日重返家園。

另據了解，7月10日晚，江西水利廳相關負責人表示，根據水文預測，鄱陽湖出口控制站即湖口站水位達到甚至突破1998年水位的可能性很大。

7月10日下午，在江西省鄱陽縣圩堤漫潰現場，目之所及汪洋一片。（中新社）

水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞對此表示證實，他說，目前鄱陽湖湖口水位已接近22米（鄱陽湖最高水位為1998年7月31日的22.59米），受後續降雨影響，水位還在持續上升，預計洪峰將在7月15日左右到達。「長江委正在啟動洲灘民垸運用和蓄滯洪區運用準備方案，如果不分洪肯定超過1998年洪水水位。」

三峽水庫對鄱陽湖水位的調蓄作用很有限

7月10日13時，長江水利委員會水文局升級發佈鄱陽湖湖口附近江段、鄱陽湖湖區洪水紅色預警；14時，長江委將長江水旱災害防禦Ⅲ級應急回應提升至Ⅱ級。在升級應急回應級別的同時，長江委調度三峽水庫自7月11日起將日均出庫流量從目前的25000立方米每秒減少至22000立方米每秒，盡可能減輕中下游防洪壓力。

儘管如此，陳桂亞表示，由於鄱陽湖湖口距離三峽水庫較遠，再加上鄱陽湖水系自身來水較大，所以三峽水庫調度對鄱陽湖水位的調蓄作用很有限。

（澎湃新聞、江西日報）