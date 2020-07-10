內地洪災｜廣東湖北重慶等27省區市逾3千萬人受災　140人死亡失蹤

內地南方地區暴雨持續，造成洪澇等自然災害。據國家防辦及應急管理部消息，截至7月9日下午2時，今年以來洪澇災害造成安徽、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州等27省（區、市）3020萬人次受災，140人死亡失蹤。

7月7日，安徽省歙縣徽城鎮遭遇洪水。連日來，受上游來水和持續強降雨等影響，安徽南部多地被淹，部分城區積水嚴重。歙縣境內多條河流水位上漲，河水倒灌進城區。 （中新社）

此外，各省市共有172.1萬人次緊急轉移安置，60.1萬人次需緊急生活救助；2.2萬間房屋倒塌，25.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積2667千公頃，其中絕收297千公頃；直接經濟損失617.9億元。與近5年同期均值相比，洪澇災害受災人次、因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降26%、50%、76%和32%。

入汛以來，截至7月9日，全國消防救援隊伍共參與各類抗洪搶險救援4333起，出動消防車6884輛次、指戰員4.3萬餘人次，營救遇險被困群眾12811人，疏散轉移被困群眾逾5.2萬人。

官方同時加大了對洪澇災區的馳援力度。7月8日，財政部、應急管理部向安徽、江西、湖北、廣西、重慶、貴州6省（區、市）下撥中央救災資金6.15億元（人民幣．下同），用於防汛抗洪4.3億元。此外，7月9日，應急管理部與國家糧食和物資儲備局向安徽緊急組織調撥1000頂帳篷、3000張折疊床和8000張毛氈，支持當地救災工作。根據國務院常務會議部署，後期救災力度料將進一步加大。

（澎湃新聞／中新網）