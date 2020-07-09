內地洪災｜江西都昌山洪爆發　500餘名中學師生雨中轉移

內地多地持續的暴雨天氣造成洪澇等自然災害。周三（8日），江西省九江市都昌縣大港鎮遭暴雨襲擊，當地鹽田中學被洪水圍困，住校的441名學生和30名教師受困，該縣組織救援力量趕赴現場，冒雨轉移被洪水困住的師生。

據澎湃新聞報道，8日清晨6時20分左右，當地消防救援大隊接到報警電話，稱都昌縣鹽田中學有500多名學生被洪水圍困，急需轉移。由於暴雨仍在持續，水勢不斷迅速上漲，校內500多名學生都在教學樓2樓和3樓等待救援。消防救援人員和民兵、鄉村幹部等組成救援隊，利用橡皮艇轉移被困學生。

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在轉移過程中，學校大門口的洪水來勢洶洶，為避免橡皮艇被沖走，救援人員將繩索固定校門口馬路兩邊的電線杆上，一邊推着橡皮艇，一邊拽着繩索前行。而由於學校地勢較低，大量洪水不斷從校門奔湧進學校，整個操場都被洪水所淹沒，1樓的教室全部進水，積水較深處已沒過成人腰部。經過近5小時救援，學生全部被成功安全轉移。

而據新華社報道，8日上午10時，長江幹流黃石港站水位達到24.51米，超過警戒水位0.01米。至此，長江幹流監利以下江段全線超過警戒水位。

受近期強降雨影響，長江中下游幹流水位持續上漲。5日5時蓮花塘站突破警戒水位，此後幹流站點監利站、九江站、南京站陸續突破警戒水位。7日，漢口、碼頭鎮、安慶分別於當日7時、12時、13時達到警戒水位27.3米、21.5米、16.7米，當時長江中下游監利以下江段只剩黃石港站未達到警戒水位。目前，長江中下游幹流監利以下江段各站日漲幅約0.1米至0.5米。截至8日8時，最大超警戒幅度在九江站，超警戒約1米。

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長江水利委員會預計，未來幾日，長江中下游幹流附近將有強降雨維持，幹流水位仍將繼續上漲，最大超警戒幅度在1至1.5米左右。另據氣象部門預測，8日至10日，長江中下游有持續強降雨，強度為暴雨到大暴雨，陸水及兩湖水系大部地區過程累積雨量在100至150毫米，局部可達150至200毫米；10日至14日，長江流域自西向東有一次移動性的強降雨過程，長江幹流一線過程累積雨量100至150毫米。

此外，中央氣象台今日（9日）上午6時繼續發布暴雨橙色預警：預計9日8時至10日8時，江西中北部、福建中北部、浙江南部、湖南西南部和東部、貴州東南部、廣西北部、雲南西部和東北部、四川南部以及華北南部等地有大到暴雨，其中，江西中部、福建西北部、湖南西南部等地的部分地區有大暴雨，局地特大暴雨（250至280毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量40至60毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

（綜合報道）