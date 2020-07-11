【內地洪災】應急響應提升至最高級　江西鄱陽湖料現流域性大洪水

內地南方地區暴雨持續，多地遭受洪澇災害。其中湖北黃石陽新縣、江西全省都已將防汛應急響應從Ⅱ級提升至最高的Ⅰ級。 江西省防汛抗旱指揮部更稱，當前鄱陽湖湖口水位超出警戒，結合當前江西五河及長江雨水情況，預料鄱陽湖將發生流域性大洪水。 值得一提是，鄱陽縣昌江河左岸中洲已於日前出現漫潰，決口長達120米。

鄱陽縣圩堤漫潰，目之所及汪洋一片，不少房屋已淹沒至一樓。（中新社）

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江西省的情況相當嚴峻，當地多處水位超出歷史紀錄。贛北和贛中北部地區自7月以來，多次遭受暴雨或大暴雨襲擊，降雨總量達到常年的3倍以上。贛江、饒河、修河、信江、鄱陽湖接連集中發生大洪水，超出警戒線的情況是歷史罕見。其中鄱陽湖水位在6月下旬開始快速上漲，特別是近期鄱陽湖水位連續8日漲幅都在0.4米以上，單日最大漲幅更有0.65米。

截至周六下午5時，江西南昌、景德鎮、九江、上饒等10個設區市和贛江新區社會事務局共98個縣（市、區，含功能區），共計有521.3萬人受災，農作物受災面積45.57萬公頃，絕收7.5萬公頃，倒塌房屋有403戶988間，嚴重損壞房屋有783戶1940間，一般損壞房屋有3405戶6515間，直接經濟損失64.9億元人民幣。

湖北黃石陽新縣同樣已將應急響應提升至最高級，當地富河的水位在周六清晨6時已達23.7米，超出1998年歷史最高洪水位的23.69米。據了解，自今年入梅以來，陽新縣出現5輪強降雨過程。城東觀測站監測數據顯示，6月8日至7月10日期間的降雨量高達713.8毫米，較歷史同期偏多172.4%，更是2019年同期的5.14倍。

湖北黃石陽新縣的降雨量高達713.8毫米，較歷史同期偏多172.4%，更是2019年同期的5.14倍。（微博）

另應急管理部在周六的防汛救災會商調度會議上指出，長江中下游幹流蓮花塘至大通江段及兩湖水位超出警戒，江西贛江中下游幹流及支流、撫河下游支流，湖南湘江下游支流等17條河流發生超出警戒以上洪水，鄱陽湖、洞庭湖環湖各站點水位持續保持在警戒線以上。應急管理部宣布，根據江西省請求，緊急調運190艘玻璃鋼衝鋒舟、3000頂帳篷、1萬張折疊床、1萬床毛毯和2萬床毛巾被，支持地方抗洪搶險工作。

（綜合報道）