中國075兩棲攻擊艦最新畫面曝光　艦裝工作或已接近尾聲

為中國海軍建造的首艘075型兩棲攻擊艦曾於4月11日發生冒煙事故，外界擔憂恐延遲該艦交付時間。不過最新照片顯示，該艦裝工作或已接近尾聲。

綜合媒體7月12日報道，中國網絡流傳的照片顯示，075型首艦艦島腳手架已全部拆除，舾裝工作接近尾聲。同時，網友還曬出075型首艦正在進行洗消作業演練的照片。

075型首艦於2019年9月25日下水，稍早前的4月11日，該艦發生冒煙事故，艦體和內部艙室被煙塵燻黑。據稱原因與焊接不當操作有關。不過，彼時船廠僅耗時半天就清洗完煙迹，預料未對艦體產生實質影響。

排水量達36,000噸的075型兩棲攻擊艦是中國海軍最新增添的新型作戰艦船，可搭載包括直-9、直-10、直-18、直-20在內的各型直升機，以及登陸艇、裝甲車等。

對於075的命名，中國海軍發言人程德偉此前說，根據軍方規定，巡洋艦、兩棲攻擊艦及以上級別艦艇以行政省和直轄市命名。猜測認為，075或被命名為北京艦、上海艦。

另據稍早前的視頻顯示，075二號艦整體已成型，且塗刷上海軍灰，下水在即。075二號艦建造如此之快，令美國也十分關注。就在2月，美國海軍情報辦公室發佈年度中國艦船辨認指南，其中將075命名為「YUSHEN」，該命名或將成為北約最新代號。與中國自行命名艦艇不同，北約有給中國艦船命名的傳統。