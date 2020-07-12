【內地洪災】防汛應急響應升至2級　長江水位料繼續上漲

內地華中、南方地區暴雨持續，多地出現洪水等自然災害。國家防總宣布，決定將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級，並向相關地區發出通知，要求密切監視雨情水情汛情變化，及時調整應急響應級別，強化落實相應防汛抗洪搶險救災各項措施。

國家防總消息指，截至7月12日中午12時，今年以來洪澇災害造成江西、安徽、湖北、湖南等27省（區、市）3789萬人次受災，141人死亡失踪，224.6萬人次緊急轉移安置，125.8萬人次需緊急生活救助；2.8萬間房屋倒塌；農作物受災面積3532千公頃；直接經濟損失822.3億元（人民幣，下同）。

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地區方面，湖北省會武漢召開的新聞通氣會通報，預測未來幾天長江、漢江水位還將持續上漲，7月13日，漢江新溝站水位將達到29.30米，超警戒1.8米。而受上游來水及鄱陽湖頂托影響，長江武漢段水位持續上漲，全市防汛形勢極其嚴峻。12日上午9時，長江漢口站水位28.66米，超警戒1.36米，較11日上漲0.35米。水庫方面，全市264座水庫中，47座超汛限水位正常溢洪。

湖北第三大湖泊長湖水位持續上漲，截止今日中午12點，水位達到33.57米，高出保證水位0.57米，也比歷史紀錄高11厘米，而且水位還在持續的上漲。

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江西是本次水災的重災區之一。7月12日0時，江西鄱陽湖星子站水位超過1998年洪水位22.52米，達到22.53米，標誌著中國最大淡水湖水位突破有水文紀錄以來的歷史極值。當地宣布，防汛已進入「戰時狀態」。

長江九江段水位持續上漲。江西省九江市柴桑區江洲鎮防汛抗旱指揮部於12日發布通知稱，因長江九江段水位已超出警戒線3米且正在持續上漲，分批轉移江洲鎮的群眾。

在浙江，當地升級太湖洪水橙色預警，稱受降雨影響，湖平均水位上漲至4.45米，超警戒水位0.65米，據預測，太湖地區將迎來新一輪強降雨過程，水位將繼續上漲。提醒洪水影響區域各級政府和各有關部門組織做好防汛工作。

廣西柳江柳州市區段年內第4次超警戒水位。12日7時50分，柳江柳州水文站出現83.80米的洪峰水位，超警戒水位1.3米。