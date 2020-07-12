內地洪災｜江西3水文站1天內水位超1998年水災　防汛進入戰時狀態

內地南方地區暴雨持續，多地遭受洪澇災害。其中湖北黃石陽新縣、江西全省都已將防汛應急響應從Ⅱ級提升至最高的Ⅰ級。從昨日（11日）6時至今日（12日）0時，江西先後有3個水文站水位超過1998年的歷史最高記錄。 7月11日，江西省委書記劉奇在省防汛抗旱指揮部的工作調度會上強調，全省防汛工作已經進入戰時狀態、關鍵時候。

鄱陽縣圩堤漫潰，目之所及汪洋一片，不少房屋已淹沒至一樓。（中新社）

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受持續強降雨和上游來水疊加影響，江西境內河流水位暴漲。7月11日晚9時，江西饒河鄱陽站水位突破1998年歷史極值22.61米，達到22.65米，比預測提前了16小時；鄱陽湖康山站水位超過1998年歷史實測最高水位22.43米，達到22.44米；7月12日0時，江西鄱陽湖星子站水位超過1998年洪水位22.52米，達到22.53米，標誌著中國最大淡水湖水位突破有水文紀錄以來的歷史極值。

截至7月11日，江西全省河道超警戒站數達32個，河水匯聚導致鄱陽湖水位迅速上漲。同時，長江幹流也對鄱陽湖形成頂托倒灌，導致水位持續抬升。據介紹，鄱陽湖星子站水位5日1時超警戒後，一周左右時間便突破歷史極值，目前水位仍在上漲。

據江西省防汛抗旱指揮部統計，截至11日下午5時，暴雨、洪水、內澇等災害已導致鄱陽湖流域521萬餘人受災，43萬餘人被緊急轉移安置，455千公頃農作物受災。

7月11日，江西省委書記劉奇在省防汛抗旱指揮部的工作調度會上強調，全省防汛工作已經進入戰時狀態、關鍵時候。（澎湃新聞）

江西省委書記劉奇表示，要以戰時標準、戰時狀態、戰時紀律，強化黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、追責問責，層層壓緊壓實責任，確保各項工作不折不扣落到實處。

他強調，戰時狀態，軍令如山，要嚴明戰時紀律，紀檢監察部門要強化執紀監督，對責任不落實、組織不到位、措施不得力、指令不執行的，要嚴肅追責問責，造成重大影響和損失的，一律依法依規嚴肅查處，切實以鐵的紀律倒逼責任落實和工作落實。

湖北黃石陽新縣的降雨量高達713.8毫米，較歷史同期偏多172.4%，更是2019年同期的5.14倍。（微博）

此外，湖北也有水文站水位突破歷史極值。11日清晨6時，陽新富河水位達到23.7米，超過1998年23.69米的歷史最高洪水位；7時，富水水庫停止向富河洩洪，17時30分，當地已打開連接富河與網湖的閘門進行分洪，以降低富河的水位，緩解富河的防汛壓力。

分洪前，富河如同「懸河」，水位距堤頂不足2米，水面開闊，流速較慢。網湖水位18.14米，富河水位23.72米，落差5米多。分洪後，網湖水位將抬升1.5米達到19.5米，水面從現有7萬畝擴大到8萬畝左右。網湖內分隔的魚塘將沖毀，沿湖農田將淹沒，沿湖村莊也將進水。

（綜合報道）