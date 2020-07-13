中俄共同研製CR929客機交付或延遲　俄官員稱俄羅斯拒絕分享技術

中俄合制的飛機CR929進展一直很順利，日前出現小插曲。消息稱，俄羅斯不願意分享CR929的相關技術，當前正在尋求折中方案。

據俄羅斯國際文傳電訊社7月8日報道，俄羅斯伊爾庫特公司總經理拉維爾·哈基莫夫（Ravel Khakimov）表示，兩國聯合研發的CR929飛機的交付工作可能會在2028年至2029年開始，這比原來預計的時間晚了3年到4年。

除了表態CR929的交付時間將被推遲之外，拉維爾·哈基莫夫還表示正在對所有供應商的提案進行收集和分析，以確定飛機的最終配置。這一工作本應在2020年完成，由於中俄雙方在開展聯合工作的過程中存在困難，確定CR929最終配置的工作可能會延續到2021年，拉維爾·哈基莫夫稱應該在考慮當前現實的情況下實施CR929項目。

顯然，在聯合研製CR929寬體客機這件事上，中俄之間很可能存在分歧，以至於需要多花一年的時間確定CR929的最終配置。

另據俄羅斯工業和貿易部部長丹尼斯·曼圖洛夫（Dennis Mantulov）表示，與中國合作伙伴聯合研發飛機並非沒有坎坷，對於CR929項目，中國的興趣在於獲得技術並保持本國飛機的市場，而俄羅斯希望不分享技術並獲得外部市場。儘管中俄兩國存在分歧，但雙方正在尋找折衷方案。

原預計2025交付首批飛機

CR929寬體客機由中國商飛公司和俄羅斯聯合制造集團攜手研製，基本型航程為12,000公里，標準三艙280座，預計研製成本在130億美元至200億美元之間。

2017年，中俄兩國正式在上海成立合資公司，以推進CR929項目；2019年8月，CR929的俄方首席設計師馬克西姆·利特維諾夫表示，計劃在2025年向客戶交付首批飛機；而在今年5月，中國國產C919客機的總設計師吳光輝對外透露說，CR929寬體客機已基本確定總體技術方案，並啟動了初步設計工作。

對中國而言，中俄聯合研製CR929的意義在於充分利用俄羅斯的技術和經驗，縮短研發周期、節約研發費用，如果俄羅斯方面希望利用技術上的優勢逼迫中國航空企業讓步，恐怕只會適得其反。

有分析認為，現階段，大飛機市場幾乎被美國的波音公司和歐洲的空中巴士公司所壟斷。面對波音和空中巴士這兩大巨無霸，在技術轉讓的問題上，中俄不缺商量的餘地。​​​​

此外，無論是中國，還是俄羅斯，都十分重視CR929項目。當前，中國正處於建設戰略空軍的關鍵時期，必須研製一款全新的大飛機。俄羅斯則不願做大飛機市場的看客，希望將手中的大飛機技術轉換成鉅額利潤；和中國一樣，俄羅斯也有將CR929用於軍事領域的需求。