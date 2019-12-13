中俄共同研製寬體長途飛機CR929完成風洞階段測試工作

俄羅斯衛星網12月12日報道，由俄羅斯聯合航空製造公司（UAC）和中國商用飛機有限責任公司（COMAC）共同研製的中俄寬體長途飛機CR929項目風洞階段測試工作在莫斯科結束。

2017年9月29日，中俄聯合研製的遠程寬體客機在上海被正式命名為CR929。圖為CR929模型。（中國日報）

據悉，CR929將採用雙通道客艙佈局，CR929的航程為12,000千米，280座級。按照這一設計航程，可以滿足飛機從上海跨越太平洋，飛抵美國西海岸。CR929還將比同類機型具有更低的直接運營成本。

CR929寬體飛機項目俄方總設計師馬克西姆·利特維諾夫表示，「目前，我們在不同國家進行的一系列測試中收集到了數據，根據這些數據進行了結果對照。獲得的信息將使我們能夠更準確地預測飛機CR929在真實飛行中的氣動特性。」

早前曾有消息稱，CR929已獲得200架採購的「軟合同」。俄羅斯聯合航空製造集團（UAC）總經理尤里．斯柳薩里指，CR929聯合項目使他們和中國商飛（COMAC）能夠在不合併為一家的情況下，共同研發一款創新的飛機。根據商飛的時間表，CR929將在2022年完成設計凍結，2025年實現首飛，2027年完成取證並交付用戶。