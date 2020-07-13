外交部：中方對美一機構及4名個人實施對等制裁　包括3名反華議員

中國外交部宣布，因應美國就新疆事務對中方官員實施制裁，中方決定，即日起對美國參議員魯比奧、克魯茲等4人實施相應制裁。

美國國會參議員魯比奧（Marco Rubio）。（路透社）

外交部發言人華春瑩表示，美國國務院和財政部分別宣布根據美國內法對一家中國新疆政府機構和4名官員實施制裁，行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

她指出，針對美方的錯誤行徑，中方決定自即日起對美國國會行政部門中國委員會以及美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克，聯邦參議員魯比奧（內地譯：盧比歐）、克魯茲，聯邦眾議員史密斯實施相應制裁。

華春瑩強調，必須指出，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。敦促美方立即撤銷有關的錯誤決定，停止任何干涉中國內政、損害中國利益的言行。中國將根據形勢發展作出進一步反應。

早前報道，美國政府宣布按《全球馬格尼茨基人權問責法案》（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act），制裁4名中國官員及新疆公安廳，具體包括新疆黨委書記陳全國、前政法委書記朱海侖、新疆政府副主席王明山，以及現任新疆公安廳黨委書記霍留軍。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）其後於Twitter表示，已經將3名中國新疆高官及其家人列入禁止入境美國的名單之內。根據美國國務院的網站顯示，被制裁的官員包括陳全國、朱海侖和王明山。中國外交部發言人趙立堅曾對此表示堅決反對、強烈譴責，並決定對在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人採取對等措施。