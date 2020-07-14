中紀委：遼寧政協原副主席及海南政協副主席涉違紀違法受查

據中央紀委國家監委網站7月13日晚發布的消息，遼寧省政協原副主席劉國強、海南省政協副主席王勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

今年67歲的劉國強是遼寧本溪人。大連鐵道學院（今大連交通大學）電氣工程系工業電氣自動化專業畢業，東北大學自控系工企自動化專業研究生，工學碩士。歷任本溪鋼鐵公司技術員、車間副主任、科長、廠長助理、副廠長、廠長、集團公司副總經理、總經理，本溪市委副書記、代市長、市長等職。

2001年5月，劉國強擔任遼寧省副省長。2013年1月，任政協遼寧省第十一屆委員會副主席。2017年1月，卸任遼寧省政協副主席。

據悉，劉國強的妻子陳持平曾擔任本鋼國貿公司遼本公司書記、副經理等職，曾死於一場空難。

2009年6月1日，載有228人的法航AF447航班在大西洋上空失蹤後，經確認機上載有9名中國人，其中6名乘客為遼寧本溪鋼鐵集團公司員工，陳持平名列其中。當時，本溪鋼鐵集團公司員工是經遼寧省政府批准，於5月17日出發去澳洲、巴西，針對進口鐵礦石、礦粉長期協議事宜進行考察。

今年63歲的王勇是山東陽穀人，曾為山東省陽穀縣知青，早期曾在共青團山東省委任職。1991年調往海南擔任海南省機械工業總公司紀委書記，後先後出任海南省社會保障局副局長、海南省人事勞動保障廳助理巡視員、海南省澄邁縣委書記、海南省交通廳廳長、海南省三亞市委副書記、代市長、市長、海南省委統戰部部長等職務。

2016年王勇出任海南省政協副主席、黨組副書記，省委統戰部部長，2017年出任海南省政協副主席、黨組副書記。