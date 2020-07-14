【好大官威】協調不成功　廣西一市政法委副書記向律師撥熱水毆打

廣西岑溪市委政法委副書記冼宏偉早前協調一宗房地產糾紛時，雙方協商未達成一致，其中一方的代表律師不同意簽字，冼宏偉竟惱羞成怒，向其撥熱水並出拳毆打。

高鵬被萬寶公司工作人員送到岑溪市人民醫院就診，被醫生診斷「胸前壁一度燙傷」。（華夏新聞）

據官方通報，廣西房地產開發商梧州市萬寶商貿有限公司（簡稱萬寶公司）與承包商廣西海外建設集團有限公司（簡稱海外公司）簽訂《建設工程施工合同》，但雙方在履行過程中產生糾紛，訴至法院。

7月9日下午4點半，在岑溪市委政法委4樓會議室召開協調會，雙方公司代表及代理律師到岑溪市委政法委會議室協商，但協商未達成一致。當晚，萬寶公司代理律師高鵬不同意簽字，隨後遭到岑溪市委政法委副書記冼宏偉侮辱謾罵，還被潑熱水和毆打。

高鵬展示被燙傷的部位。（華夏新聞）

律師被狂罵「我Ｘ你老母」

高鵬表示，冼宏偉當時酩酊大醉，一直不斷用「我Ｘ你老母」等粗口羞辱和辱罵，然後向他潑桌上幾個茶杯中的熱水，之後又將裝水的陶瓷杯向他臉上砸來，卻被躲開。冼宏偉見高鵬敢躲開，便衝到他面前用拳頭打他。高鵬被打中三拳，在被冼宏偉追打約二十餘秒後，萬寶公司員工李永鳳來到現場，同樣被冼宏偉侮辱謾罵和毆打。高鵬稱，「我全程沒有還口也沒有還手，全程有錄音為證。」

後來，高鵬被萬寶公司工作人員送到岑溪市人民醫院就診，被醫生診斷「胸前壁一度燙傷」，身上亦有多處淤青。高鵬隨後報警。他稱，在醫院辦理住院後，前去探視的法官表示從來沒有見過這種事情，也根本沒有想到會發生這種事情，並向他致以歉意。

涉事官員被停職候查

冼宏偉承認事發當晚確有罵辱高鵬，後前往醫院向對方道歉。但高鵬認為其道歉沒有誠意，表示不能接受，「他的道歉沒有誠意，希望給錢和解，我肯定不會同意，太囂張，太惡劣了，不是僅僅道歉就能解決問題的了，一定要追究打人者的法律責任。」

岑溪市委、市政府則表示，對事件高度重視，依照有關程序對冼宏偉做出停職處理的決定，並成立調查組調查，相關調查處理結果將按照規定及時向社會公佈。