【好大官威】速遞員貨物被偷後報警　公安：自己丟的東西自己負責

7月6日，陝西西安一名速遞員張先生在送件的途中，進一家藥房洗毛巾，花了兩分鐘的時間，出來以後，發現自己一箱價值萬元（人民幣，下同）的茅台酒不見了。監控顯示，一對男女路過，男子將這一箱酒抱走了。

張先生迅速向轄區派出所報警。不過，出乎意料的是，值班民警居然稱，張先生的情況屬於丟失物品，不在立案調查範圍內，自己丟的東西自己負責！

張先生先後四次前往派出所，但派出所民警始終拒絕立案。民警稱，張先生自己找到失物了，可以再來找警方幫忙。

此後張先生向媒體求助，而面對媒體，民警依然表示，這是張先生自己的責任，他還聲稱：「你可以把我説的這句話錄下來！」

失主張先生。（影片截圖）

目前，張先生已經賠付客户茅茅台的損失1.2萬元，他説，這相當於他三四個月的工資。

此事經媒體曝光後，引起網民強烈反響。全國各地網民都對辦案民警表示極度不滿，也有不少網民「現身説法」，講述自己此前報警後遇到的種種刁難。

網民熱議：

「這麼不作為要這種民警有何用？」

「那我們可不可以説他的工資自己負責？」

「他只是説出來了，警察都是這麼想的，只有他説出來了。」

「惡人之所以可以為所欲為，就是因為公權力的不作為。」

「我手機被偷，到（西安）車站附近派出所報警，各種搪塞，警察例行笑嘻嘻給我做筆錄，我問這手機能找回嗎，回答是『實話告訴你吧，不可能的』。」

「我前些年丟了幾個手機去報案都是這種差不多的回饋啊，『你自己怎麼不好好看好自己的東西？』」

（陝西都市快報）