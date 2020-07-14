加長型052D型驅逐艦東海首亮相　新雷達據稱可探測隱身戰機

中國最新改進的加長型052D導彈驅逐艦於近日在東海首次公開亮相。據稱，其配備新型米波雷達，可探測隱身戰機。

7月13日，央視軍事類欄目《威虎堂》節目顯示，在東海艦隊某驅逐艦大隊組織的實戰演訓中，052D改進型號「淄博」號導彈驅逐艦（舷號156）首度曝光。

此次「淄博」號參加的演習科目包括防空和導彈防禦、攻擊水面艦艇以及聯合反潛行動等。

對於中國052D導彈驅逐艦，加拿大全球化研究中心（Centre for Research on Globalization）網站曾發文稱，中國最新的052D型導彈驅逐艦足以與「伯克」級（Arleigh Burke class）相媲美。

中國軍事專家房兵曾表示，雖然052D的排水量比美 「伯克」級驅逐艦小，但由於製造時間較晚，所配備的雷達及導彈等裝備更加先進。從艦艇隱形方面設計來說，052D顯然更勝一籌，具有後發優勢。

美國《防務世界》網站也於不久前稱，中國已經服役了一艘升級版本的052D導彈驅逐艦，該驅逐艦配備了新型米波雷達，可用於探測隱身戰機。此外還有一個較長的直升機甲板，以容納艦載版本的直-20通用直升機。

分析指出，新型052D加長甲板可能是在不改變水下線型的情況下加長了上層甲板，讓艦尾變成了梯形。這種改進對航行性能影響很小，節省了設計時間，而且工程難度低，也很容易對已建成的其他052D進行類似改裝。