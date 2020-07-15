特朗普簽署《香港自治法》　外交部：將制裁美方相關人員和實體

美國總統特朗普（Donald Trump）在當地時間7月14日表示已經簽署《香港自治法》，並簽署行政命令，取消對香港的特殊待遇。 對此，中國外交部7月15日回應稱，為維護自身正當利益，中方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。

外交部重申，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。（AP）

外交部表示，美方不顧中方嚴正交涉，將《香港自治法案》簽署成法，惡意詆毀香港國家安全立法，威脅對中方實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。中國政府對此堅決反對，予以強烈譴責。

外交部稱，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（即港區國安法）的制定和實施完全符合中國憲法和香港基本法有關規定，將為「一國兩制」行穩致遠提供制度和法律保障，有利於維護國家主權、安全、發展利益，有利於保障香港長治久安和長期繁榮穩定，得到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民的一致擁護和贊同。

外交部重申，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。中方捍衛國家主權安全、維護香港繁榮穩定、反對外部勢力干預香港事務的決心和意志堅定不移。美方阻撓實施香港國安法的圖謀永遠不可能得逞。為維護自身正當利益，中方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。敦促美方糾正錯誤，不得實施所謂「香港自治法案」，停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。如果美方一意孤行，中方必將予以堅決回應。

特朗普7月14日召開記者會，宣布簽署《香港自治法》，並簽署行政命令取消對香港的特殊待遇。 (AP)

據此前報道，特朗普早前召開記者會，宣布簽署《香港自治法》，並簽署行政命令取消對香港的特殊待遇。根據白宮公布的行政命令，華府將暫停執行《香港政策法》部份條款。

除了取消特區護照持有人優待和撤銷出口許可證豁免外，白宮正式發出通知表明有意暫停執行與港引渡協議，並採取行動終止為香港警察或其他部隊提供訓練。

華府同時宣布推行制裁，凍結相關人士的資產。有份參與以下行為的人士有機會面臨制裁，包括執行《港區國安法》、損害香港民主進程、威脅香港和平、安全、穩定或自治、限制香港公民行使言論或集會自由、任意拘留或嚴重違反人權等。

（綜合報道）