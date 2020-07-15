特朗普簽署行政命令　取消特區護照持有人優待　推制裁凍結資產

美國總統特朗普（Donald Trump）7月14日簽署行政命令，取消香港特別行政區護照持有人相較中國護照持有人的優待，撤銷美國給予香港的出口許可證豁免，並對凍結損害香港民主進程人士的資產。

延伸閱讀：特朗普簽署《香港自治法》 取消香港特殊地位

延伸閱讀：【新聞教室】回應港版國安法 《香港自治法》為人權法案加辣版？

特朗普同日較早前召開記者會，宣布簽署《香港自治法》，並簽署行政命令取消對香港的特殊待遇。根據白宮公布的行政命令，華府將暫停執行《香港政策法》部份條款。

除了取消特區護照持有人優待和撤銷出口許可證豁免外，白宮正式發出通知表明有意暫停執行與港引渡協議，並採取行動終止為香港警察或其他部隊提供訓練。

華府同時宣布推行制裁，凍結相關人士的資產。有份參與以下行為的人士有機會面臨制裁，包括執行《港區國安法》、損害香港民主進程、威脅香港和平、安全、穩定或自治、限制香港公民行使言論或集會自由、任意拘留或嚴重違反人權等。

↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想知道各地代表的取態，可點擊圖輯了解：

+ 12 + 11 + 10

特朗普：港人自由和權利遭奪走

特朗普在白宮玫瑰園舉行記者會，指香港民眾的自由和權利已被奪走，認為當地已經難以與其他自由市場競爭，估計會有不少港人因此離鄉別井。他稱取消香港的特殊地位令當地不會再有特殊經濟待遇、敏感科技亦會被禁止出口到當地，而《香港自治法》可以向涉嫌打壓香港的中國官員追究責任。

香港民主派於過去的周末舉行初選，被質疑可能違反《港區國安法》。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，對言論感到非常憂慮，並指臨近立法會選舉，華府會繼續密切留意當地情況。