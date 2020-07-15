蘋果從中國App Store下架約2500款無版號手機遊戲

調查機構Sensor Tower發表報告，顯示蘋果公司（Apple）在7月首周從中國App Store下架逾2500款手機遊戲應用程式，為6月同期的四倍。

7月起被下架的知名遊戲包括Supercell的卡通農場（Hay Day）。（資料圖片）

《路透社》報道，蘋果此前要求在中國App Store取得收入的遊戲發行商，在6月底之前提供政府發放的版號。中國基於安卓（Android）系統的App Store一直遵守該規定。尚不清楚蘋果之前為何讓該漏洞存在這麼長時間。

據Sensor Tower獲得的資料，7月起被下架的知名遊戲包括Supercell的卡通農場（Hay Day）、Flaregames的無敵查克諾里斯（Nonstop Chuck Norris）及Zynga的紙牌遊戲（Solitaire）。

SensorTower的Mobile Insights主管Randy Nelson表示，這些遊戲未來可能再次上市，但已經下架超過5天了，「SensorTower無法確定每款遊戲下架的原因，但下架量大幅增加值得關注。」

據稱，7月頭七天被下架的遊戲，在中國總計創造約3470萬美元收入，累計下載量超過1.33億次。

（路透社）