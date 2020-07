小品遊戲《Final Sword》早前在 Switch 上架,玩家間熱話一斷,並非因為遊戲有多高質,反而是遊戲的 Bug 和設計極離譜,更被發現盜用《薩爾達傳說》(Zelda)的 BGM而火速下架,令《Final Sword》這個名字在玩家間迅間傳開。不過,正因為遊戲的 Bug 極多又誇張,反而令更多玩家想入抗,發現和分享《Final Sword》的 Bug 就成為這遊戲最大的遊玩樂趣。

年度糞 Game 捨它其誰?

由 HUP Games 發行,在 Switch 上架的《Final Sword》,上架數日後就因被發現盜用《薩爾達傳說》(Zelda)的 BGM,在 Nintendo eShop 下架。《Final Sword》並沒有因此消失,有幸在下架前買到遊戲的玩家,遊玩時發現《Final Sword》存有極多誇張的 Bug 和設定。經 Twitter 分享後,反而令更多玩家表示想玩,「以身試伏」看看 Bug 可以有多離譜。

《Final Sword》(官方圖片)

日本每年都有一個非官方的遊戲「大獎」,名為「KOTY」(Kuso-game Of The Year/クソゲーオブザイヤー),和「GOTY」(Game Of The Year)相對,「KOTY」是用來評價年度最差遊戲(糞 Game 之首),而這隻《Final Sword》已經被玩家認為有力爭取這「大獎」的作品。

0血死埋仲打到怪?

Twitter 上搜尋「ファイナルソード」或「Final Sword」,就能看到玩家上傳的 Bug,當中有不少都令人爆笑,如有玩家發現自己的 HP 扣至 0,但躺在地下的主角仍能移動,甚至還能裝武器打怪,當然殺死怪物後能獲得 EXP......

變態敵人攻擊

除了誇張的 Bug 外,還有遊戲的設定都是玩家難以理解的。玩家 @uiro_gum 在沙灘中遇到兩名敵人,一言不合突然陀螺般轉到玩家身邊攻擊,粗糙的動作令人哭笑不得。

