【內地洪災】湖北荊州入梅經歷6次暴雨　外洪內澇200多萬人次受災

中國氣象局周三（15日）召開汛期專題新聞發布會，氣象局應急減災與公共服務司副司長王志華在會上表示， 15日至16日長江中下游地區仍將有強降雨，特別是長江上游地區未來10日強降雨維持，疊加效應明顯、致災風險很高，需繼續做好防汛工作。 而位於長江中游的湖北荊州，地勢較為地平，河道蜿蜒，面臨較大的防汛壓力。據荊州市委宣傳部透露，入梅以來，荊州已遭受6輪強降雨襲擊，江河湖庫水位快速上漲，外洪內澇、上下夾擊、多線作戰，形勢嚴峻。

荊州市東升社區值守點。（荊州市政府）

據荊州市防汛抗旱指揮部介紹，今年6月8日（進入梅雨時節）至7月12日，荊州共出現6次強降水過程，平均累計降水量575.5毫米，其中荊州區、松滋、公安較常年偏多2倍左右，石首、監利、洪湖較常年偏多1倍。多輪區域性強降雨，特別是7月4日開始的此輪降雨過程持續時間長、強度大、範圍廣，致使荊州所有縣（市、區）均不同程度受災。

統計數字顯示，截至7月12日，荊州各類自然災害共造成8個縣、市、區214.55萬人次受災，因災死亡1人；緊急轉移安置人員12045人，需緊急生活救助人員90152人，需過渡性生活救助人員242人；倒塌房屋78戶201間，不同程度損壞房屋2486戶6610間；多處水利設施、交通等基礎設施損毀；工礦企業、商業停業停產；農作物受災面積528.6萬畝，其中絕收面積58.3萬畝；直接經濟損失52.53億元人民幣。

為了應對汛情，7月6日，荊州市啟動防汛三級應急響應，並於7月10日將防汛應急響應提升至二級響應。7月12日，荊州市防指召開全市防汛視頻調度會，而荊州下轄的洪湖市也啟動了防汛一級響應。

荊州面臨外洪內澇的挑戰，形勢嚴峻。（荊州發布）

長湖水位上漲。（澎湃新聞）

受連續降雨和長江上游來水、湖南「四水」影響，目前在三峽水庫的調節下，荊州境內長江干支流水位仍然維持高水位。7月14日8時，長江監利以下超警戒，螺山站水位33.28米、超警戒1.28米，荊南四河部分堤段超設防。長湖水位33.55米，超保證水位0.55米。洪湖水位27.12米，超保證水位0.92米。

位於湖北荊州、荊門、潛江三市交界處的長湖，是湖北省第三大湖泊，其水位一度升至33.57米，高出了保證水位0.57米，是有記錄以來的歷史最高水位。7月14日，長湖水位為33.55米，有所回落。

荊州市防洪工作人員在加固長湖堤防。（荊州發布）

為了滿足防汛搶險救災需要，荊州已儲備砂石料82萬方，編織袋534萬條、紡織布170萬平米，樁木4050方。各地與長江沿線經批准建設的砂石料集並中心簽訂代儲協議，按級配要求代儲砂石料近5萬方，確保防汛搶險急需。

荊州市防指表示，會加強災害應急救助，做好人員安全轉移，全力救援被困群眾，指導各地開展農業生產自救。

（澎湃新聞）