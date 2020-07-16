新冠肺炎｜5省市厄瓜多爾凍蝦包裝驗出病毒　厄政府稱將確保安全

新冠肺炎疫情在全球擴散，內地嚴防疫情從境外輸入。惟近日遼寧、福建、江西、重慶、雲南接連通報，從厄瓜多爾進口凍蝦外包裝檢出新冠病毒，引起外界關注。 7月15日，厄瓜多爾駐華使館北京領事處通報，就從該國進口的南美凍蝦外包裝上檢測出新冠病毒一事，厄瓜多爾政府近期已同中國政府舉行至少四次會見會談，厄外長稱，厄方已向中國保證，將履行「必要程序」，以確保該國出口到國際市場的產品的安全性。

7月10日，北京市海澱區，市民在一家超市內選購厄瓜多爾蝦。（中新社）

據此前報道，中國海關總署在上周五（10日）表示，遼寧大連及福建廈明海關查獲多包厄瓜多爾急凍南美白蝦的外包裝，以及裝有相關產品的貨櫃內壁上，檢測到對新型冠狀病毒呈陽性反應。

及至本周三（15日），江西省萍鄉市宣傳部發布公告說，該市消費者從一團購平臺購買厄瓜多爾凍蝦，該批次產品的外包裝檢出新冠病毒核酸陽性，同批次相關產品集裝箱內壁和外包裝經檢測，新冠病毒核酸呈陽性。同日，重慶市沙坪壩區通報指，該區全面清查從厄瓜多爾進口的凍南美白蝦時，發現西部物流園一個冷凍倉庫部分產品外包裝新冠病毒核酸呈陽性。

周四（16日），雲南省衛健委也發布消息稱，在採集2750個凍南美白蝦相關樣本進行新冠病毒核酸檢測後，從包裝箱外表面樣本中檢出3份核酸陽性。

據悉，中國目前除了暫停厄瓜多爾3家企業在華註冊資格和產品進口外，各海關監督進口商也對本關區內暫扣的3家企業3月12日以後生產的凍蝦作退運等處理，通知進口商對上述3家企業3月12日以後生產、已進入中國市場的凍蝦進行召回。各地市場監管部門負責監督經銷商立即停售、封存3家企業3月12日以後生產的凍蝦。