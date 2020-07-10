中國海關總署：從厄瓜多爾凍南美白蝦包裝　驗出新冠肺炎病毒

10日下午，國務院聯防聯控機制舉行發布會，介紹防範疫情輸入風險、加強進口冷鏈食品監管有關訊息。會上，海關總署進出口食品安全局局長畢克新介紹全國海關到昨天零時，共抽樣檢測樣本227934個，當中在產品包裝驗出含有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒。

畢克新指出，接受檢測的產品樣本有43964個，內外包裝樣本147568個，環境樣本36402個。在上述樣本中，7月3日，大連海關從裝載厄瓜多爾Industrial Pesquera Santa Priscila S.A（註冊編號24887）生產的凍南美白蝦集裝箱內壁一個樣本中、以及厄瓜多爾Empacreci S.A（註冊編號681）生產的凍南美白蝦的三個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。同日，廈門海關從厄瓜多爾Empacadora Del Pacifico Sociedad Anonima Edpacif S.A（註冊編號654）生產的凍南美白蝦的兩個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。上述企業的凍南美白蝦蝦體和內包裝樣本新冠病毒核酸檢測均為陰性，其他227928個樣本檢測全部為陰性。

他透露，對檢出陽性的樣本，經核酸序列分析並經專家研判，檢測結果提示厄瓜多爾三家企業產品的集裝箱環境、貨物外包裝存在被新冠病毒污染風險。專家研判認為，檢出結果不代表具有傳染性，但反映出相關企業的食品安全管理制度推進不足。

為保護消費者健康，海關總署決定，自即日起暫停厄瓜多爾上述三家企業在華註冊資格，暫停上述三家企業產品的進口，對暫扣的貨物採取退貨、銷毀等處理措施。海關總署已將有關情況通報厄政府主管部門，請其就有關問題進行調查，並儘快向中方反饋。同時請其進一步加強對輸華食品企業的監管，督促企業落實聯合國糧農組織、世界衞生組織共同制定發佈的《新冠肺炎與食品安全：對食品企業指南》，完善食品安全管理體系，加強生產、加工、運輸過程中的安全衞生管理和員工防護，保證輸華食品安全。

當局稱下一步會加強對進口冷鏈食品的源頭管控，嚴格口岸檢驗檢疫，保障進出口食品安全。