新冠肺炎︱厄瓜多爾凍蝦外包裝病毒檢測陽性　內地海關暫停進口

中國海關總署在周五（10日）下午舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，遼寧大連及福建廈明海關查獲多包厄瓜多爾急凍南美白蝦的外包裝，以及裝有相關產品的貨櫃內壁上，檢測到對新型冠狀病毒呈陽性反應。 海關總署宣布即日起暫停涉事厄瓜多爾企業在華註冊資格，暫停其產品進出口。

據了解，海關總署為防範新型冠狀病毒肺炎疫情通過進口冷鏈食品傳入的風險，全國海關對進口冷鏈食品展開病毒監測。截至周四（9日），全國海關共抽樣監測樣本22.7934萬個，其中產品樣本有4.3964萬個、內外包裝樣本有14.7568萬個、環境樣本有3.6402萬個。

海關總署為防範新型冠狀病毒肺炎疫情通過進口冷鏈食品傳入的風險，全國海關對進口冷鏈食品展開病毒監測。（中新社）

海關總署進出口食品安全局局長畢克，大連海關上周五（3日）在裝有厄瓜多爾企業生產的急凍南美白蝦的貨櫃內壁樣本，以及厄瓜多爾企業生產的急凍南美白蝦的三個外包裝樣本，發現對新型冠狀病毒呈陽反應。此外，福建廈門廈門海關同日亦在厄瓜多爾企業生產的急凍南美白蝦的兩個外包裝樣本，發現對新型冠狀病毒呈陽性反應。

畢克表示，上述急凍南美白蝦蝦身及內包裝樣本，均對新型冠狀病毒檢測呈陰性反應，其他22.7928萬個樣本檢測亦全部為陰性。專家研判，檢測結果顯示涉事的厄瓜多爾三間企業，其產品的貨櫃環境、產品外包裝，有被新型冠狀病毒污染的風險。

畢克稱專家認為檢出結果不代表具有傳染性，但已反映出相關企業食品安全管理制度落實不到位。為保護消費者健康，海關總署決定即日起暫停相關企業在華註冊資格，暫停其產品進口，進口商亦要立即召回產品，海關將會對暫扣的產品採取退貨、銷毀等處理措施。

（綜合報道）