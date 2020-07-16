【新冠肺炎】內地電影院7月20日起恢復開放　上座率不得超過30%

內地電影院關閉至今已超過半年。隨着疫情漸見好轉，國家電影局在周四（16日）發布通知，宣布要在疫情防控常態化的條件下，有序推進電影院恢復開放。低風險地區電影院可於下周一（20日）起恢復開放營業，但中高風險地區目前仍暫不開放營業。 據了解，內地目前並沒有高風險地區，僅有的3個中風險地區全部位於北京豐台區。

內地低風險地區電影院可於7月20起恢復開放營業。（中新社）

通知指，低風險地區在電影院各項防控措施有效落實到位的前提下，可於7月20日有序恢復開放營業。不過，一旦從低風險地區調整為中高風險地區，就要嚴格執行疫情防控規定，從嚴從緊落實防控措施，電影院及時按要求暫停營業。

通知又要求各地電影主管部門，要制定疫情防控方案和應急預案，對復工電影院加強指導和巡查，密切關注電影院疫情防控及復工經營情況。各地具體復工時間及有關安排須向國家電影局報備。

此外，國家電影局亦發布指南，明確指出要精細化防控。其中提到要按照當地要求做好員工健康管理，掌握員工出行軌跡等情況，對中高風險地區返崗的人員實行居家或集中隔離醫學觀察；員工工作前要檢查體溫，出現發熱（體溫高於攝氏37.3度）、呼吸道症狀時，要暫停工作、及時報告並就醫。

觀眾必須全程戴上口罩，電影院每場上座率亦不得超過30%。（中新社）

指南同時對場所防控管理作出要求，包括觀眾必須全程戴上口罩、全部採取網絡實名預約無接觸方式售票、實行交叉隔座售票，保證間距一米以上、每場上座率不得超過30%、減少放映場次至正常時期的一半，每場不超過兩小時等。

通知強調，電影院恢復開放要把防疫安全放在第一位，嚴格遵守當地疫情防控部門要求，健全制度，完善措施，切實做到常態防控到位、預約限流到位、排片間隔到位、人員排查到位、環境消毒到位、應急處置到位。

在今年1月底，隨著新冠病毒從武漢蔓延到內地其他地區，電影院關閉。本該最熱鬧的「春節檔」全面撤片，到此後停工超半年，內地電影業遭受重創。

據《中新網》早前報道，近期中國電影家協會發布《電影院生存狀況調研報告》顯示，今年第一季度全國總票房22.38億元（人民幣下同），按年下降88%。據受訪187家戲院提供的數據，第一季度每間戲院平均收入為34.45萬元，平均運營成本為117.9萬元，全部戲院從2月開始已入不敷出。截至5月底，將近半數的戲院賬上資金不足，現金流告急；42%的戲院認為自己有「關門大吉」的風險；只有10%的戲院有可能轉手繼續經營。

1月25日，農曆正月初一，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，呼和浩特市的電影院暫停營業。圖為市民在橫店電影城門口閱讀停業提示。 （中新社）

3月中下旬，內地部分影城曾短暫開放，有523間戲院復工，但很快迎來暫不復業的「急刹車」。4月底，國家電影局預估，受疫情影響，全年票房損失將超過300億元。

內地疫情防控形勢逐漸好轉後，5月8日，國務院印發《關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》，其中提到，可以「採取預約、限流」等方式，開放「影劇院、遊藝廳等密閉式娛樂休閒場所」。之後，雖然陸續有防控指南與補貼政策出台，但仍然沒有全面復工的消息。

據微信公眾號《毒眸》調查，內地已有半數電影院裁員，約八成已經降薪，九成影院近幾個月是零收入的狀態。根據內地業界最新發布的《電影院生存狀況調研報告》顯示，9成戲院對疫情後的恢復不樂觀，大部分戲院都覺得即使能重開，也需要三至六個月，甚至要用超過半年時間，生意才回復疫情前的水平。

（綜合報道）