【新冠肺炎】新疆烏魯木齊確診病例增至6宗　無症狀感染者11人

根據新疆衛健委最新通報，7月16日0時至17日12時，當地報告新增新冠肺炎確診病例5例、無症狀感染者8例，為烏魯木齊市病例。新增確診病例和無症狀感染者均為接受集中醫學觀察人員。 截至7月17日12時，新疆現有確診病例6例、無症狀感染者11例，均在烏魯木齊市，另有135人接受醫學觀察。

有新疆網民微博發帖指，疫情發生後，烏魯木齊主幹道上人流迅速減少。（微博）

據悉，烏魯木齊地鐵7月16日晚已發出公告稱，為了防控疫情傳播，自7月16日10時起，烏魯木齊軌道交通1號線停止運營。新疆昌吉亦發布消息稱，當地市內公交（巴士）已經停運。

有內地媒體稱，截至7月17日9:15分，烏魯木齊機場計劃進出港航班共588架次，已取消航班522架次，取消佔比89%。東海航空的官方微博亦發布消息，從7月17日起，烏魯木齊出港旅客必須持7日內核酸檢測「陰性」報告，才能正常辦理值機手續。

此外，有烏魯木齊當地民眾網上發帖稱，當地有社區已經開始限制居民出入，許多人擔憂家中物資不足，因此前往超市搶購。

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烏魯木齊市於7月16日下午通報前一天發現的1宗新冠肺炎確診病例，為24歲女子，她在中泉廣場三樓營業廳工作，常住地為烏魯木齊市天山區。7月10日，這名女子因咽喉疼痛等症狀，由救護車運送至定點醫院。她在7月14日出現發熱、頭痛等症狀，7月15日，核酸檢測結果呈陽性，經專家診斷為確診病例，臨床分型為輕型。女患者感染原因正在調查中。

同日下午，新疆黨委召開常委（擴大）會議，會議通報了烏魯木齊市新冠肺炎疫情情況。會議指，烏魯木齊市出現新增確診病例和無症狀感染者，敲響了警鐘。要堅決克服麻痹鬆懈思想，抓好常態化疫情防控，堅決維護好人民群眾生命安全和身體健康。

（綜合報道）