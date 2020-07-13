【本月第四次】美軍機逼近廣東海岸125公里　罕見機型現身

美國軍機7月13日被曝再度逼近中國廣東省海岸，最近時距離約為125公里，而且此次派出的是比較罕見的E-8C「聯合星」飛機。

據中國研究機構北京大學海洋戰略研究中心（South China Sea Strategic Situation Probing Initiative，SCSPI）7月13日發佈的消息稱，該架隸屬於美國空軍的E-8C「聯合星」空地監視飛機由台灣南部進入南海，隨後自東向西飛行，一度飛至距離廣東海岸約125公里的位置。

美國軍機近來頻繁對中國沿海實施抵近偵察飛行，綜合媒體報道，美軍偵察機分別於7月6日、7月7日靠近廣東偵察，7月8日美國海軍的EP-3E偵察機靠近廣東沿岸，最近的時候大約為52海里（約96公里）。

與此前派出的EP-3E電子偵察機、RC-135偵察機、P-8A反潛巡邏機不同的是，7月13日派出的E-8C「聯合星」飛機比較罕見。

該機型全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統」（JointSTARS），搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」。該機可以在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並實時將數據傳遞給後方指揮所。

E-8C「聯合星系統」是一種先進的遠距空地監視飛機，該機所監控的對像並不是空中目標，而主要用於對付地面目標。（網上圖片）

對於美軍艦機的抵近偵察行為，中國國防部新聞發言人吳謙大校在6月國防部例行記者會表示，當前，在地區國家的共同努力下，東海、南海的局勢總體是穩定的。這充分說明域內國家有智慧、有能力、有辦法通過直接談判協商，妥處分歧，共護和平。反觀作為域外國家的美國，打着所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻度抵近偵察，舉行鍼對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。

對於美軍艦機的抵近偵察行為，中國軍事專家宋忠平在接受《環球時報》採訪時表示，解放軍可以採取抵近攔截的方式，對抵近偵察的美軍機進行干擾，讓對方無法專心工作。另一方面，當對方偵察機接近中國相關空域時，解放軍也可以暫停一些軍事活動，降低電磁頻譜信號被截獲的概率。

中美之間在貿易、外交、科技、文化、人員交往等方面不斷擴大的對抗中，美國軍機接連靠近廣東沿岸偵察，究竟想獲得什麼信息受到關注。

就有關消息，《環球時報》英文報道引述一名中國軍事評論人士稱，美國的偵察機可以捕捉到電磁信號，其中包括通訊信號，並用來分析出中國武器和裝備以及解放軍行動的情報。

此外，這位中國軍事評論人士還認為，美軍偵察機的行動並不像美國航空母艦在南海演練那樣旨在秀實力，而是為潛在的軍事衝突做準備。

中國7月1日至7月5日在西沙群島海域軍事演習，而美國兩艘航空母艦「尼米茲」號（USS Nimitz）和「列根」號（USS Ronald Reagan）7月4日也前往南海進行軍演。觀察人士都注意到美國和中國海軍同時在南海軍事演習的罕見情況。

雖然美國軍方否認美軍此次演習是為了回應中方軍演，但分析人士認為，美軍這麼做與2020年早些時候中國在南海的一系列行動並非沒有關係。美國希望借軍演吿訴美國區域盟友和夥伴，美國依然是可靠的力量，而中國並非是不可挑戰的。

美國地緣政治風險分析機構斯特拉福（Stratfor）戰略分析高級副總裁羅傑·貝克（Rodger Baker）認為，美軍南海的雙航母演習是一個強烈的信號，也預示着今後美軍在西太平洋的軍事行動會增加。