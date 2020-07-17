中國海洋應用型彩虹-5無人機首飛成功　價格優勢搶美「死神」市場

全球各國爭奪無人機市場的背景下，中國「彩虹」系列無人機備受關注。最新消息顯示，中國海洋應用型「彩虹-5」（CH-5）無人機首飛成功。

中國航天科技集團官方微信公號7月15日消息稱，該公司的CH-5無人機團隊近日趕赴外場開展項目履約，執行密集飛行任務。在此次任務中，CH-5無人機首次完成海洋應用型功能驗證飛行，驗證了全系統電磁兼容性、載荷功能和平台性能。

據該公司有關專家介紹，首次完成海洋應用型功能驗證飛行的CH-5無人機已完成多項飛行測試，下一步將去真正的海洋環境測試。針對海洋任務高温高濕、高鹽霧等環境特點進行了適應性改進，比如連接器全部更換為耐海洋環境的鈦合金材料。

專家進一步稱，海洋應用型CH-5無人機是針對複雜多變的海洋局勢和海洋環境打造的一款高空長航時大型無人機。該無人機可搭載光電、廣域搜索雷達等載荷，具備廣域偵察監視能力和多種任務載荷集成能力。

據瞭解，該型CH-5無人機巡航高度達2,000米至7,000米，最大續航時間35小時，最大飛行速度達每小時300公里，最大起飛重量超3噸。

其無人機系統採用全自動飛行控制系統、抗干擾的數據鏈（包括視距和衛通）及全天候的荷。該系統飛行高度高、載荷能力強、航程大，高原短距起降能力強，操作簡便、易形成戰鬥力，可靠性強、出勤率高，綜合保障能力強、性價比高。

此外，該系統可根據用戶需求進行配置調整，滿足火控雷達、電子對抗和干擾等設備的裝載要求。可用於周邊海域及邊境地區的全天時偵察監視、目標精確定位、邊海防巡邏、打擊毀傷效果評估及對時敏目標攻擊等任務，為作戰提供情報保障。

對於CH-5無人機，西班牙環球網站7月13日文章曾稱，在軍用無人機世界中，中國正成為美國的主要競爭對手。中國軍用無人機的出口「王者」是CH-5型。它是美國MQ-9「死神」（Reaper）和以色列「蒼鷺」TP（Heron TP）無人機的有力競爭者。

美軍「死神」MQ-9無人機。（美國空軍官網）

另據美國「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）此前提供的軍用無人機出口數據顯示，CH-5的售價約為800萬美元，僅為美國「死神」無人機的一半。文章稱，儘管中國無人機的技術指標稍低一些，但出色的性價比使中國產品成為各國軍事採購的誘人選項。