【內地洪災】長江第2號洪水形成　三峽入庫流量將現「胖峰」

內地南方地區暴雨持續，水利部長江水利委員會水文局在周五（17日）通報，受強降雨影響，長江今年第2號洪水已經在長江上游形成。 另一方面，國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平在近日主持召開的會上表示，三峽水庫前期發揮重要攔洪削峰作用，但預計近期入庫流量將呈現「胖峰」、持續大流量的不利形勢。

水利部長江水利委員會水文局在通報中指，長江上游幹流及三峽區間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲，在周五上午10時已漲至每秒5萬立方米，達到洪水編號標准。通報提到，預計當晚8時，三峽水庫最大入庫流量在每秒5.5萬立方米左右。

鄂竟平指，要在兼顧水庫安全、堤防承受能力的基礎上，科學、合理地安排水庫下洩流量。（中新社）

鄂竟平則指，當前要統籌考慮三峽水庫自身安全和攔蓄大洪水的需要，全面掌握高水位下長江中下游幹流堤防運行情況、薄弱堤段和河道行洪能力等狀況，在兼顧水庫安全、堤防承受能力的基礎上，科學、合理地安排水庫下洩流量。

值得一提是，水利部此前指出，長江中下游幹流自7月5日水位超出警戒線以來，截至周四（16日）已持續超警12天，當前監利以下江段仍然維持高水位，後期部分江段還將復漲。另外，太湖水位自6月28日超出警戒線以來已持續19天，預計將要超保（超過保證水位），淮河幹流王家壩至正陽關河段亦可能超出警戒線，防汛形勢十分嚴峻。

（綜合報道）