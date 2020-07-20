山東政壇兩位常委職務調整　省級「70後」常委盤點

在被官方宣布進入山東省委常委序列7天後，山東省副省長于杰忽然辭去山東省副省長職務，隨後山東新聞聯播消息顯示，于杰已經專任山東省委宣傳部部長。

于杰已經專任山東省委宣傳部部長。（資料圖片）

山東《大眾日報》7月12日報道，「中共中央批准：于杰同志任山東省委委員、常委。」一周後的7月19日，該報App客戶端發佈消息：山東省十三屆人大常委會第二十一次會議19日上午經過表決，決定接受于杰辭去山東省副省長職務請求。同是7月19日，山東新聞聯播報道，由中共中央文明辦主辦的全國文明城市創建工作培訓班7月19日在濟南開班。「省委常委、宣傳部部長于杰出席開班式。」顯示于杰已經專任山東省宣傳部部長。

公開信息顯示：于杰1963年6月生於貴州貴陽，籍貫河北辛集。研究生學歷，工學博士，教授。1993年10月從西安交通大學材料工程系博士研究生畢業後，于杰進入貴州工學院任教，32歲即破格晉升教授，次年獲中國國務院特殊津貼。1996年于杰由高校轉入政壇——進入貴州省科協任職。40歲擔任貴州省科技廳廳長，成為貴州最年輕的廳長。之後歷任貴州省委組織部副部長（正廳級）、常務副部長等職務。2018年1月于杰從貴州轉任山東，任山東省副省長。

山東近期新增省委常委除于杰外，還有副省長劉強。5月21日，「70後」劉強躋身省委常委，後接班已轉任濟南市委書記的孫立成，出任山東省委秘書長。5月31日下午，山東省委書記劉家義到煙台市就水利工程建設進行調研，劉強以「省委常委、秘書長、副省長」的身份陪同調研。

劉強，1971年3月生，寧夏海原人。中國科學院大學經濟與管理學院管理科學與工程專業畢業，在職研究生學歷，管理學博士。公開資料顯示，劉強曾在金融系統工作多年，擔任過中國農業銀行上海市分行行長、黨委書記，中國銀行副行長等。2018年9月，劉強任山東省副省長，在山東8位副省長中排第八，主要負責住房和城鄉建設、應急管理、金融等方面的工作。2020年5月21日，中共中央批准，劉強任山東省委委員、常委，成為首位躋身省級黨委常委的「70後」金融系官員，同時，劉強也是山東黨委班子中，最年輕的一位常委。

據中國媒體統計，目前，中國大陸全國地方省級黨委常委班子中，共有5位「70後」。除了劉強外，另外四位是：貴州省委常委、秘書長劉捷（生於1970年1月）；貴州省委常委、政法委書記時光輝（1970年1月）；天津市委常委、濱海新區區委書記連茂君（1970年11月）；上海市委常委、秘書長諸葛宇杰（1971年5月）。

目前，天津、遼寧、四川等地的省級黨委秘書長待補。2020年1月，時任遼寧省委常委、秘書長的劉煥鑫進京，任中國農業農村部副部長；3月，時任天津市委常委、市委秘書長的李毅進京，履新中共中央黨校（國家行政學院）副校（院）長；5月，曾任四川省委秘書長的王銘暉履新四川省人大常委會副主任、黨組副書記。