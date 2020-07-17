央視3.15踢爆｜山東養海參整箱放敵敵畏　南方海參冒充北方海參

央視「3.15」晚會在周四（16日）晚上舉行，首宗揭發的案例就是內地海參養殖業的黑幕。 中國主要海參養殖區域之一的山東青島即墨區，當地養殖戶被揭發普遍使用劇毒農藥「敵敵畏」養殖海參，並違規使用抗生素「土霉素」的高濃度原粉來預防海參生病。 此外，晚會上更揭發業內有縮短海參生長期的「北參南養」情況，以及會使用違規食品添加劑加工製作乾海參，以節省成本。

山東青島即墨區的養殖戶，被揭發普遍使用劇毒農藥「敵敵畏」養殖海參。（影片截圖）

事件曝光後，青島市政府立即宣布對全市海參養殖、育苗生產展開地氈式排查。與此同時，產自即墨區的海參被發現已全部在網購平台上下架。據農業農村部網站7月17日消息，農業農村部已派出工作組嚴查海參養殖違法違規用藥行為。另據人民日報客戶端，山東即墨海參養殖戶違規使用敵敵畏，已有3名當事人被控制。

央視記者在去年10月的海參苗培育期暗訪即墨區的其中一個海參養殖場「栲栳灣養殖基地」，結果在池塘邊發現有大量用過的敵敵畏空瓶。有養殖戶表示，使用敵敵畏是要清除不利海參生長的其他生物，「用敵敵畏，這個（24畝）使了8箱，那個（26畝）使9箱，這個（50畝）使20箱。」粗略計算，每畝池塘大約會使用2公斤的敵敵畏。

敵敵畏毒性強烈，池塘裏的螃蟹、魚蝦等生物都幾乎滅絕。但有一間獸藥店的經營者透露，海參自身有強勁抗藥性，不會被殺死，「海參抗藥性是最厲害的，菊酯類藥物、敵敵畏都藥不死海參。」央視記者又發現，使用過敵敵畏的海水，事後會被重新排回大海，污染環境。

此外，以另一種方式大棚養殖海參苗時，養殖戶會在換水時加入高濃度的抗生素「土霉毒」原粉殺蟲，預防海參生病。由於濃度達98%，使用時容易引發毒性副作用及食品安全問題。雖然獸藥管理條例明確規定，禁止將獸用原料藥拆零銷售或者銷售給獸藥生產企業以外的單位和個人，但當地獸藥店可輕易買到「土霉毒」原粉。

為縮短生長期，晚會更揭發即墨的海參苗出苗時，多數會被來自南方地區的商人收購，有「北參南養」的情況。從業者透露，由於北方水溫低，海參需要3年至5年的生長期。但南方水溫高，海參會生長得很快，一般三五個月後就可以捕撈成品。海參養成後，就會大費周章再次送回北方加工、銷售，「基本上都是北方走了，銷路都靠北方人，市場裡面，80%是我們南方海參。」

有經銷商甚至稱，真正的北方海參生長周期長，肉質緊實，價格高，南方海參生長周期短，價格低，但一般消費者難以辨別，因此不少商家都會用南方海參冒充北方海參，「你們（消費者）不懂，告訴你哪兒的就是哪兒的。」

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除了海參養殖有問題，加工環節同樣被揭發大有文章。山東蓬萊灣子口村是中國有名的海參加工基地，當地其中一個大型海參加工廠，工廠負責人承認會使用麥芽糊精醃泡海參。但根據中國水產行業標準《乾海參》的明確規定，加工製作乾海參的食品添加劑中，僅允許使用食鹽，不允許使用其他食品添加劑。

工廠負責人指，海參使用含有麥芽糊精的液體浸泡三天，之後經清洗、烘乾等步驟就能製成可以銷售的乾海參，業內稱之為「料乾」、「純料乾」。負責人解釋，用純料乾加工，20斤左右的活海參就能獲得一斤乾海參，「純淡乾」的話一斤乾海參就要30斤左右活海參，兩者相差三分之一。事實上，業內加工海參所使用的「料」有好幾種，包括鹽、糖、麥芽糊精等。

（綜合報道）