【新冠肺炎】國家衛健委專家組趕往新疆　川鄂蘇等地派醫療隊支援

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，其中連續149天沒有新發病例的新疆，在短短數天內新增17宗本土病例，當地無症狀感染者在周六（18日）中午亦再增加12宗，累計已有23宗。 鑑於新疆的情況，國家衛健委的專家組據報已在周六趕往新疆。此外，四川、江蘇、湖北武漢等地都先後派出醫療隊，支援新疆的病毒檢測工作。 另據烏魯木齊市疾控中心主任芮寶玲在周六下午的最新表示，綜合流行病學調查和實驗室檢測結果，新疆疫情主要與一宗聚集性活動關聯，但她未有說明詳情。

來自武漢三間醫院的21名病毒檢測人員，抵達新疆烏魯木齊地窩堡國際機場，將會協助新疆展開病毒檢測排查工作。（微博）

江蘇亦有派出醫療隊支援新疆。（微博）

四川大學華西醫院派員支援新疆，協助當地展開病毒檢測排查工作。（微博）

據《中國新聞周刊》報道，中疾控副主任馮子健在受訪時稱，新疆現正在調查確診者的感染源頭與途徑，此次新疆疫情規模如何，情況還不完全明朗，要待專家組抵達現場以後進一步調查了解才能判斷。

對於新疆的疫情，報道指出首名確診者是在烏魯木齊市天山區被發現，是當地一個廣場三樓營業廳的工作人員。報道又引述網民透露，早在官方通報疫情前數天，部分社區就開始排查有去過該廣場附近的人。及至官方在周四（16日）通報後，當晚各社區就發出通知，宣布翌日凌晨起就封閉式管理，「另一位市民說，晚上加班的時候就被告知烏魯木齊市要將各小區封閉七天，地鐵停運。一時間超市便利店擠滿了，人們都在瘋狂搶購」。

新疆民眾擔憂家中物資不足，紛紛前往超市搶購：

+ 7 + 6 + 5

報道更稱，市政府在當天下發的通知列明，全市範圍內各社區、園區實施全封閉，生病及其他特殊情況由社區負責協助辦理，生活配送，並且要最大限度減少公共交通、減少發車量（公交、地鐵、出租）。同時生產經營單位人員就地吃住、減少流動，商場、酒店原則上關閉，外地人員在定點賓館隔離7天，免費吃住。

受訪的新疆醫科大學第一附屬醫院醫生吳華（化名）就透露，該廣場位於天山區的鬧市地段，人流量大，因此快速的流行病學調查和嚴格的管控措施很有必要。不過，吳華對於新疆疫情的防控比較樂觀，「因為前期的防控給大家留下了很寶貴的經驗，我們新疆各個大的醫院都派出了很多援鄂醫療隊，現在回來的這批人給新疆防控帶來了很多經驗，我覺得現在大家的認識程度和重視程度以及防控的經驗措施都還是不錯的。」

（綜合報道）